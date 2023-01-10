Следователи СК спасли беременную москвичку, которая попала в ДТП и начала рожать

В Москве на Волгоградском проспекте произошло ДТП. В одной из иномарок ехала беременная, у которой после столкновения сразу начались роды. Лайф узнал подробности инцидента и пообщался с мужем женщины, который рассказал, что история закончилась хеппи-эндом.

В Москве женщина начала рожать после того, как попала в ДТП. Видео © LIFE

Алексей вёз жену в роддом. Однако воды у неё начали отходить прямо в дороге. Запаниковавший супруг не заметил, как вылетел на красный сигнал светофора, из-за чего тут же попал в ДТП. На кадрах видно, что оба автомобиля оказались неслабо повреждены. Мужчина выскочил из иномарки и начал просить помощи у проезжавших водителей. К счастью, по проспекту в этот момент ехали следователи СК РФ.

"Я остановил ребят из Следственного комитета. Дай бог им здоровья, они отвезли в роддом. Через полчаса она родила мальчика. Пока не расскажу, как назвали", — сказал Лайфу счастливый папа.

Алексей добавил, что ДТП спасло супругов. Если бы не столкновение и помощь проезжавших следователей, то ему пришлось бы долго стоять в пробке и, вероятно, самому принимать роды. Сейчас с женщиной и малышом всё в порядке, они в больнице. Как рассказал глава семейства, у них есть и старшая дочь, а роды были вторыми.