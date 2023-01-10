Лайф узнал о состоянии госпитализированного с инсультом 92-летнего актёра Ивана Краско
Актёра Ивана Краско госпитализировали с инсультом в Петербурге
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Советский и российский актёр Иван Краско госпитализирован с инсультом в одну из больниц Петербурга. Как сообщил Лайфу его представитель Вячеслав Смородинов, народный артист России был в реанимации, но его состояние стабилизировалось.
"6 января по скорой он был госпитализирован в больницу, сейчас он переведён уже дня два как в общую палату, а так был в реанимации. Всё страшное позади. Мне кажется, он уже эти инсульты как орёхи щёлкает. [Состояние] стабильное, да он уже даже шутит", — поделился наш собеседник.
Смородинов уточнил, что у 92-летнего актёра были проблемы — отнимались нога и рука, а также добавил, что хоть сейчас уже всё хорошо, нужно ещё полежать и полечиться. Он заверил, что за Краско ухаживают врачи: ставят ему капельницы и дают всевозможные препараты. К слову, о дате выписки представитель артиста пока сказать не смог, однако напомнил, что 27 января у Краско запланирован спектакль.
Ранее Лайф писал, что актёр Иван Краско в конце прошлого года обращался в петербургскую больницу. Как объяснил сам артист, всё дело в профилактике, при этом он не стал уточнять, у каких именно врачей был. К слову, он также не стал признаваться, в какую больницу обращался, однако признался, как сильно оно ему не нравится.