Лайф узнал о состоянии госпитализированного с инсультом 92-летнего актёра Ивана Краско

Советский и российский актёр Иван Краско госпитализирован с инсультом в одну из больниц Петербурга. Как сообщил Лайфу его представитель Вячеслав Смородинов, народный артист России был в реанимации, но его состояние стабилизировалось.

"6 января по скорой он был госпитализирован в больницу, сейчас он переведён уже дня два как в общую палату, а так был в реанимации. Всё страшное позади. Мне кажется, он уже эти инсульты как орёхи щёлкает. [Состояние] стабильное, да он уже даже шутит", — поделился наш собеседник.

Смородинов уточнил, что у 92-летнего актёра были проблемы — отнимались нога и рука, а также добавил, что хоть сейчас уже всё хорошо, нужно ещё полежать и полечиться. Он заверил, что за Краско ухаживают врачи: ставят ему капельницы и дают всевозможные препараты. К слову, о дате выписки представитель артиста пока сказать не смог, однако напомнил, что 27 января у Краско запланирован спектакль.