В Башкирии младенец умер после того, как врачи не оказали ему помощь в больнице

В Республике Башкортостан умер младенец, которого врачи не захотели госпитализировать. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.

"По поручению председателя СК России возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти четырёхмесячного ребёнка в Башкортостане", — говорится в сообщении пресс-службы.

Всё произошло в Стерлитамаке на новогодних каникулах. По данным следствия, в ночь на 4 января четырёхмесячному малышу стало плохо, однако сотрудники Городской клинической больницы № 1 не посчитали состояние ребёнка критическим и отправили его вместе с матерью домой. В итоге днём младенец скончался в той же больнице, куда был доставлен повторно.

Теперь по данному факту проводится проверка, организован комплекс следственных действий, экспертиз. Центральный аппарат СК РФ взял расследование на контроль.