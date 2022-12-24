Беременная россиянка узнала о раке шейки матки, а врачи спасли жизнь и ей, и ребёнку

В Челябинске пациентка с раком шейки матки родила ребёнка весом всего 480 граммов на 25-й неделе беременности. В беседе с SHOT россиянка рассказала о том, как проходила беременность и что она пережила.

В Челябинске женщина с раком шейки матки родила дочь весом 480 граммов. Россиянка рассказала, как узнала об онкологии и почему врачам пришлось проводить уникальную операцию. Видео © SHOT

О том, что у неë рак шейки матки, Алёна узнала на шестом месяце беременности. К тому моменту болезнь достигла третьей стадии, то есть метастазы разрослись по всему телу, проникнув в кости и жировую ткань. Такой диагноз предполагает аборт, но девочка была долгожданной, и мама решила сохранить плод.

На 25-й неделе беременности у Алёны началось кровотечение, она испугалась за себя и за ребёнка. Врачи решили экстренно прооперировать пациентку. Кесарево сечение делали пять бригад медиков, а для контроля кровообращения женщина рожала под рентген-аппаратом.

Вес девочки при рождении оказался экстремально низким — 480 граммов, но специалисты совершили чудо — выходили малышку. Сейчас она находится дома, а её мама проходит курс химиотерапии и завершает лечение.