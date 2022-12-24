Беременная россиянка узнала о раке шейки матки, а врачи спасли жизнь и ей, и ребёнку
Жительница Челябинска с раком шейки матки родила ребёнка весом 480 граммов
В Челябинске пациентка с раком шейки матки родила ребёнка весом всего 480 граммов на 25-й неделе беременности. В беседе с SHOT россиянка рассказала о том, как проходила беременность и что она пережила.
В Челябинске женщина с раком шейки матки родила дочь весом 480 граммов. Россиянка рассказала, как узнала об онкологии и почему врачам пришлось проводить уникальную операцию. Видео © SHOT
О том, что у неë рак шейки матки, Алёна узнала на шестом месяце беременности. К тому моменту болезнь достигла третьей стадии, то есть метастазы разрослись по всему телу, проникнув в кости и жировую ткань. Такой диагноз предполагает аборт, но девочка была долгожданной, и мама решила сохранить плод.
На 25-й неделе беременности у Алёны началось кровотечение, она испугалась за себя и за ребёнка. Врачи решили экстренно прооперировать пациентку. Кесарево сечение делали пять бригад медиков, а для контроля кровообращения женщина рожала под рентген-аппаратом.
Вес девочки при рождении оказался экстремально низким — 480 граммов, но специалисты совершили чудо — выходили малышку. Сейчас она находится дома, а её мама проходит курс химиотерапии и завершает лечение.
Ранее Лайф писал, что российские врачи спасли жизнь студенту из Колумбии с редким смертельным заболеванием. От медиков парень узнал, что его болезнь в половине случаев заканчивается кровотечением и смертью из-за разрыва деформированного сосуда и его было решено оперировать.
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