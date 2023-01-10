На российских маркетплейсах стали нелегально продавать зарубежный софт

В России на маркетплейсах появилось в продаже нелегальное программное обеспечение, в частности, продукты Autodesk и Adobe. На это обратила внимание газета "Коммерсант".

Так, корпоративное ПО теперь продаётся на российских площадках Ozon, Wildberries и "Авито". Продавцы предлагают приобрести софт или доступ к лицензионным копиям. К примеру, бессрочная лицензия на Autodesk AutoCAD 2022 обойдётся в 2,5 тысячи рублей, а набор программ Adobe Master Collection 2022 — в пять тысяч рублей.

Как напомнил глава IT-отдела "Рексофта" Евгений Черток, официальное программное обеспечение указанных производителей стоило от 30 до 70 тысяч рублей. По его мнению, предлагаемые на площадках товары — "нелегальный контент, скачанный с торрентов". С ним согласны и другие эксперты, которые обратили внимание на крайне низкую цену, отсутствие договора с правообладателем, отклонение процедуры установки от той, что описана в оригинальной документации вендора.

А представители маркетплейсов заявили, что не отвечают за легальность данного товара: всю ответственность несут лишь продавцы. Но, если правообладатель софта пожалуется на продажу, объявления будут удалены, добавили они.