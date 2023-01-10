Не салатик, а селёдка: Какие продукты помогут организму в лютые морозы

Зимой наш организм требует не лёгкого салата, а наваристого борща. О том, как выстроить питание, чтобы укрепить иммунитет, защитить кожу и не набрать при этом лишний вес, Лайфу рассказала врач-диетолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Светлана Лисицина.

Прежде всего диетолог советует включить в рацион крупы (пшено, гречка, овсянка и другие) с небольшим кусочком сливочного масла. Каши насытят организм и позволят продержаться до обеда, а масло содержит большое количество витамина D и витамина А, которые полезны для иммунитета и кожи. К тому же кусочек масла поможет обойтись без перекусов между завтраком и обедом.

Вторым необходимым в морозы блюдом являются супы-пюре (грибной, овощной, куриный, с индюшкой). Они сытные, так как при приготовлении используются сливки, но при этом содержат немного калорий.

Следующий продукт — жирная морская рыба (форель, сёмга, скумбрия, сельдь), она содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот и витамин D, полезный для нашей кожи и поддержания иммунитета. также можно включить в рацион печень трески.

Не стоит забывать в зимнее время про орехи и различные растительные масла. Они содержат большое количество белка, клетчатки, жирных кислот, витамин Е и магний.

"Эти макро- и микроэлементы очень полезны для здоровья нашей кожи. Орехи могут использоваться в качестве перекуса, так как хорошо насыщают. Но нужно учитывать их высокую калорийность, поэтому порция в день 20–25 граммов вполне достаточна", — рассказала собеседница Лайфа.

Также Светлана Лисицина рекомендует не забывать пить обычную воду. Она участвует в терморегуляции, помогает сохранить тепло и поддерживает нормальную температуру тела, помогает сохранить здоровье и молодость кожи.