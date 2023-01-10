6 секретных лайфхаков, как влюбить в себя абсолютно любого мужчину

Про распространённые уловки, помогающие привлечь внимание парней, знают все девушки. Нужно улыбаться, быть оптимистичной, следить за внешним видом и, конечно же, флиртовать. Но давайте не будем забывать, что мужчины достаточно хорошо осведомлены о таких женских хитростях, поэтому и ведутся на них неохотно. Дорогие дамы, пришло время использовать что-то новенькое, например секретные методы обольщения. Делимся самыми рабочими лайфхаками.

1. Отбелите зубы

Белоснежные зубы для парней становятся маячком, что девушка здорова. Фото © Unsplash

Действительно, кому не понравятся белые зубы? Большинство людей, если вы вдруг не знали, во время разговора смотрят именно на них. Что может быть обворожительнее, чем белоснежная улыбка женщины? Для противоположного пола белые и красивые зубы — показатель здоровья избранницы.

2. Найдите особый аромат

При таком разнообразии парфюмерии очень тяжело остановиться на каком-то одном аромате. Хочется попробовать как можно больше, постоянно меняя под случай. Поэтому нередко на туалетном столике женщины стоит множество флакончиков. Но если хотите приворожить мужчину, то первое время стоит носить только один аромат, причём непростой. Сделайте акцент на запахах, которые возбуждают парней. Подберите себе парфюм с нотками ванили, лимона, мускуса, сандалового дерева или кедра. Уверяем, если на вас будут такие духи, ни один мужчина не пройдёт мимо.

3. Иногда изображайте глупенькую

Как быстро понравиться парню? Вовремя прикинуться дурочкой. Фото © Freepik

Распространено мнение, что парням нравится, когда ненаглядная ведёт себя немного по-детски. Так почему же не взять это знание на вооружение? Как быстро понравиться парню? Вовремя прикинуться дурочкой. Идеальный способ завести интрижку с приглянувшимся кавалером. Но и те, кто рассчитывает на длительные и серьёзные отношения, вполне могут пользоваться этим методом. Иногда девушке стоит похлопать глазками и тоненьким голоском спросить: "А что это значит?", как партнёр уже растаял и готов всему научить. Отличный лайфхак для поддержания беседы — попросить подробнее рассказать о чём-то, если замечаете, что мужчине тема по-настоящему интересна. Он с удовольствием просветит, и такой диалог в итоге обязательно вас сблизит.

4. По возможности носите длинные волосы

Дело вкуса или нет, но большинство представителей сильной половины человечества считают сексуальными и женственными именно девушек с длинными волосами. Есть, разумеется, и те, кому всё равно, какой цвет и стиль причёски у избранницы. Но если мы говорим про уловки, которые помогут понравиться любому парню, то надо брать на вооружение самый действенный вариант — светло-русые или блондинистые оттенки длинных волос. Сделайте упор в сторону локонов. Именно укладки с волнистыми волосами привлекают взгляды любых мужчин.

5. Выбирайте помаду красных оттенков

Красный цвет женской помады привлекает внимание мужчин, возбуждает, заставляя желать даму. Фото © Unsplash

Стереотип или же правда ключик к мужским сердцам, но красные оттенки помады сводят парней с ума. И даже неважно, какие именно: это может быть вся палитра от яркого до бордового. Красный цвет привлекает, возбуждает, заставляет желать. На девушек с такой помадой всегда обращают внимание. А если ещё и зубы белоснежные, то никто не устоит перед такой голливудской улыбкой. Скажем по секрету ещё вот что: мужчинам очень нравится, когда от поцелуев остаются следы. Если дама не выступает в роли любовницы, разумеется.

6. Будьте неуклюжей