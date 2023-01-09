8 типичных грубых ошибок, которые женщины допускают при знакомстве с мужчинами

Женщины почему-то почти всегда считают, что подходить знакомиться должны именно мужчины, и это главная ошибка дам. Дело в том, что многие кавалеры точно так же боятся начинать общение. Очень легко знакомятся пикаперы, сердцееды и мошенники, которые выискивают состоятельных дам ради получения выгоды. Поэтому, если речь идёт об обычном трезвом мужчине, он вряд ли будет лезть с приставаниями к женщине, навязывать общение. В беседе с Лайфом психолог Элена Гамаюн перечислила главные ошибки, которые девушки допускают при знакомстве.

Роль женщины заключается не в том, чтобы подходить самой, а в том, чтобы дать мужчине сигнал, знак, что он ей понравился. И здесь есть несколько моментов Элена Гамаюн Психолог

Женщина отводит глаза, когда видит заинтересованность мужчины

Это очень грубая ошибка. Когда парень с интересом смотрит на девушку, та, как правило, отводит глаза, смотрит в пол. Дама думает, что показывает свою скромность, или даже делает это на бессознательном уровне — ей может быть неудобно. Кавалер же считывает отвод взгляда как то, что он не понравился. Так вот, если мужчина вам всё-таки понравился, старайтесь хотя бы на несколько секунд задержать взгляд на нём, а только потом, например, отводите.

Девушка при знакомстве не использует "сексуальные крючки"

Не пренебрегайте "сексуальными крючками": поправляйте волосы, томно смотрите на кавалера. Фото © Shutterstock

При знакомстве хорошо работают так называемые сексуальные крючки: то, как женщина поправляет волосы, смотрит на мужчину, водит глазами правильным образом. Ошибку допускают те дамы, кто не ведёт себя как женщина, то есть не демонстрируют такое поведение. В наши дни многие представительницы прекрасной половины человечества очень самодостаточные, сами зарабатывают и часто демонстрируют мужское поведение: не ждут, пока им пододвинут стул, сами открывают дверь, снимают пальто.

Дама находится вне поле зрения объекта интереса

Ошибка в том, что, когда, например, женщина хочет познакомиться, идёт в кафе и выбирает так сказать "жертву", мужчину, который её заинтересовал внешне, не попадает в поле его зрения. Она должна сесть так, чтобы этот объект интереса её видел.

Если вы хотите познакомиться, сначала нужно, чтобы мужчина видел вас, чтобы вы были в его поле зрения, потому что, если вы уткнётесь в смартфон или сядете за его спиной, мечтая, что он обратит на вас внимание, кавалер вас просто банально не увидит Элена Гамаюн Психолог

Девушка даёт понять, что занята делами

Следующая ошибка — демонстрировать так называемую занятость. Часто женщины сидят в гаджетах: планшетах, телефонах, тем самым не дают мужчине возможности соприкоснуться взглядом. И иногда кавалеры не знают, как познакомиться, — не могут подойти с вопросом "Скучаете ли вы?", если видят, что вы не скучаете: сидите в телефоне, с кем-то переписываетесь. Если дама показывает, что у неё другие дела, знакомство может не произойти вообще. Поэтому, если вы пришли в кафе с целью познакомиться или уже общаетесь с мужчиной, отложите телефон в сторону. Смотрите друг на друга, общайтесь, уделяйте друг другу внимание. А если вы только хотите познакомиться, не утыкайтесь в экран, а пейте кофе или сок, смотрите по сторонам, соприкасайтесь взглядами с интересующими вас мужчинами.

Женщина пытается навязать спутнику свою точку зрения

Не пытайтесь навязать новому знакомому свою точку зрения, переубедить, особенно если для вас вопрос не принципиален. Фото © Shutterstock

Без ошибок при знакомстве тоже не обходится. Есть ряд причин, по которым мужчины часто пропадают после первых свиданий, а женщины даже не понимают почему. Первый момент — когда дама спорит с кавалером и желает навязать свою точку зрения или пытается поучать. Если вы пришли на свидание познакомиться, не нужно навязывать свои мысли и позицию. Если вам не нравится точка зрения мужчины, но этот конкретный вопрос для вас непринципиальный, оставьте его и спокойно перейдите к другой теме.

Дама жалуется новому знакомому на жизнь

Никто не любит, когда ему жалуются, тем более при знакомстве, на первых встречах или свиданиях, поэтому рассказы о трудностях и нелёгкой судьбе, конечно, нужно исключить.

Девушка не умеет одеваться

Не все женщины понимают, как важно умение правильно одеться на свидание, подать себя. Про мешковатые вещи, в которых не видно фигуры, точно нужно забыть, даже те, что на пике моды. Если вы хотите привлечь внимание мужчин, надевайте, наоборот, что-то, что подчеркнёт достоинства фигуры, той части тела, которой вы особенно гордитесь. Конечно же, на "охоту" следует ходить в чём-то ярком. Парень скорее заметит девушку в красной блузке или кофте, нежели ту, которая выбрала чёрный или коричневый наряд.

Элементы яркие, платочек, например, красивый аксессуар, который вы надеваете, который слегка поблёскивает, облегающая фигуру одежда, хотя бы в каких-то частях тела, где приятно на вас смотреть, всё это, конечно, будет привлекать Элена Гамаюн Психолог

Дама рассказывает о прошлых отношениях

Про рассказы о своих бывших категорически забудьте. О прошлых отношениях абсолютно не нужно сообщать при знакомстве.