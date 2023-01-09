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9 января, 10:15

10 фото, глядя на которые любой перфекционист пустит слезу восхищения

Прибираться мало кто любит, но довести порядок до идеала всегда найдутся любители. А уж посмотреть на результаты их работы — тем более. Собрали 10 фото, которые доставят удовольствие кому угодно.

"Гараж моего папы-перфекциониста", — Exostin.

Фото © Reddit / Exostin

Фото © Reddit / Exostin

"Посмотрите на мои штуки для творчества", — Roncruzart.

Фото © Reddit / Roncruzart

Фото © Reddit / Roncruzart

"Сто баксов на картонные квадраты, шесть часов работы, но я всё-таки расправилась со своим тканевым беспорядком", — lizard2014.

Фото © Reddit / lizard2014

Фото © Reddit / lizard2014

"Этот овощной отдел", — currentdream.

Фото © Reddit / currentdream

Фото © Reddit / currentdream

"Буйство красок в моём магазине", — PLLDN.

Фото © Reddit / PLLDN

Фото © Reddit / PLLDN

"Сделал себе подставку для специй. 3D-принтер и иллюстрации из старых учебников по ботанике", — hansottowirtz.

Фото © Reddit / hansottowirtz

Фото © Reddit / hansottowirtz

"Ничто не может быть идеальным на 100%, но я довольна тем, как я преобразила мою кладовку", — mikesauce.

Фото © Reddit / mikesauce

Фото © Reddit / mikesauce

"Больше никакого звяканья сковородками — в моём шкафу идеальный порядок", — writergeek.

Фото © Reddit / writergeek

Фото © Reddit / writergeek

"Мой шкаф с пазлами", — Clean_Mammoth_5646.

Фото © Reddit / Clean_Mammoth_5646

Фото © Reddit / Clean_Mammoth_5646

"Недавно решила рассортировать пряжу. Вот что из этого вышло", — RoosDePoes.

Фото © Reddit / RoosDePoes

Фото © Reddit / RoosDePoes

Мужья и жёны рассказали, что вынуждены скрывать, каким бы идеальным брак ни казался

Мужья и жёны рассказали, что вынуждены скрывать, каким бы идеальным брак ни казался

Обложка ©

Reddit / PLLDN, Exostin

Сергей Трофимов

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