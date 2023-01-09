10 фото, глядя на которые любой перфекционист пустит слезу восхищения
Прибираться мало кто любит, но довести порядок до идеала всегда найдутся любители. А уж посмотреть на результаты их работы — тем более. Собрали 10 фото, которые доставят удовольствие кому угодно.
"Гараж моего папы-перфекциониста", — Exostin.
Фото © Reddit / Exostin
"Посмотрите на мои штуки для творчества", — Roncruzart.
Фото © Reddit / Roncruzart
"Сто баксов на картонные квадраты, шесть часов работы, но я всё-таки расправилась со своим тканевым беспорядком", — lizard2014.
Фото © Reddit / lizard2014
"Этот овощной отдел", — currentdream.
Фото © Reddit / currentdream
"Буйство красок в моём магазине", — PLLDN.
Фото © Reddit / PLLDN
"Сделал себе подставку для специй. 3D-принтер и иллюстрации из старых учебников по ботанике", — hansottowirtz.
Фото © Reddit / hansottowirtz
"Ничто не может быть идеальным на 100%, но я довольна тем, как я преобразила мою кладовку", — mikesauce.
Фото © Reddit / mikesauce
"Больше никакого звяканья сковородками — в моём шкафу идеальный порядок", — writergeek.
Фото © Reddit / writergeek
"Мой шкаф с пазлами", — Clean_Mammoth_5646.
Фото © Reddit / Clean_Mammoth_5646
"Недавно решила рассортировать пряжу. Вот что из этого вышло", — RoosDePoes.
Фото © Reddit / RoosDePoes