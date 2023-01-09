10 фото, глядя на которые любой перфекционист пустит слезу восхищения

"Гараж моего папы-перфекциониста", — Exostin.

Фото © Reddit / Exostin

"Посмотрите на мои штуки для творчества", — Roncruzart.

Фото © Reddit / Roncruzart

"Сто баксов на картонные квадраты, шесть часов работы, но я всё-таки расправилась со своим тканевым беспорядком", — lizard2014.

Фото © Reddit / lizard2014

"Этот овощной отдел", — currentdream.

Фото © Reddit / currentdream

"Буйство красок в моём магазине", — PLLDN.

Фото © Reddit / PLLDN

"Сделал себе подставку для специй. 3D-принтер и иллюстрации из старых учебников по ботанике", — hansottowirtz.

Фото © Reddit / hansottowirtz

"Ничто не может быть идеальным на 100%, но я довольна тем, как я преобразила мою кладовку", — mikesauce.

Фото © Reddit / mikesauce

"Больше никакого звяканья сковородками — в моём шкафу идеальный порядок", — writergeek.

Фото © Reddit / writergeek

"Мой шкаф с пазлами", — Clean_Mammoth_5646.

Фото © Reddit / Clean_Mammoth_5646

"Недавно решила рассортировать пряжу. Вот что из этого вышло", — RoosDePoes.