Мы помним их мальчишками, а теперь это брутальные мужчины: 5 актёров, прославившихся в юности

Время никого не щадит, но вот некоторым идёт на пользу. Актёры из нашей подборки спустя годы превратились в невероятно брутальных и зрелых мужчин. От юношеской неотёсанности и угловатости не осталось и следа — стали красавцами, как на подбор. Вот только не все решили остаться в профессии. Вспоминаем парней, кто начинал сниматься в кино и сериалах совсем ещё юными и неопытными, и узнаём, в кого они выросли.

Александр Якин

Фото © Кадр из сериала "Счастливы вместе", режиссёр Георгий Дронов, Шабан Муслимов, сценарий Станислав Берестовой, Елена Вержак, Шабан Муслимов / Кинопоиск

Наверняка вы помните Рому Букина из некогда популярного сериала "Счастливы вместе". Его с середины нулевых играл начинающий актёр Александр Якин. Герой Саши не отличался особыми умом и сообразительностью, поэтому часто попадал в какие-то неприятные ситуации. За актёрами, кто в юности получил звёздную роль и рос на глазах зрителей, часто закрепляются ассоциации только с одним сыгранным персонажем. Например, Дэниел Рэдклифф всегда для зрителей будет Гарри Поттером, а Екатерина Старшова — Пуговкой из "Папиных дочек". Но такая участь избежала Якина. Его талант, наоборот, заметили. Спустя время молодого человека позвали сниматься в сериал "Восьмидесятые", где тот раскрыл потенциал. Сегодня брутальный Александр отличается от Ромы не только внешне, но и заслугами: играет в театре Наций серьёзные и сложные "взрослые" роли.

Павел Кассинский

Фото © Кадр из сериала "Ералаш", режиссёр Борис Грачевский. Кадр из сериала "Похищение Евы", режиссёр Александр Грабарь / Кинопоиск

Юмористический киножурнал "Ералаш" стал отличным стартом для множества современных популярных актёров и актрис. Одним из тех, кто появился на экране в совсем юном возрасте, был и Павел Кассинский — сын известного актёра Романа Карцева. Показав себя с лучшей стороны, Паша привлёк внимание режиссёров — многие хотели видеть мальчика в своих картинах. Однако по стопам отца Павел поначалу не пошёл — поступил в медицинский. Но гены всё-таки взяли своё и, возмужав и превратившись в брутального мужчину, Кассинский вернулся в кинематограф, забрав роли в сериалах "СашаТаня", "Восьмидесятые", "Игра на выбывание", "Заключение".

Дмитрий Мартынов

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitriy.martynov

Помните популярный в своё время фильм "Ночной дозор", в котором треснул мир напополам, гремит раздор? Сына главного героя Антона Городецкого в картине сыграл Дмитрий Мартынов. Засветившись потом ещё и в "Дневном дозоре", парень решил, что актёрская профессия не для него. И хотя Мартынову пророчили славу, приглашая после роли Егора Городецкого эпизодично сниматься в "Папины дочки" и "Лесную царевну", дальше по карьерной лестнице он не пошёл. Дмитрий посвятил всего себя музыке. В кино он перестал сниматься в начале десятых, после выхода фильма "На игре: Новый уровень".

Денис Парамонов

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / para.denis

Российская комедия "Любовь-морковь" с юмором рассказывает о том, как супруги поменялись телами. Гоша Куценко и Кристина Орбакайте прекрасно показали, насколько всё-таки мужчины и женщины разные. Но и продемонстрировали, на что готовы любящие сердца. Во второй части фильма пара переместилась в тела своих детей, Светы и Глеба. Мальчика и сыграл Денис Парамонов, заработав себе билет в мир театра и кино. Прославившись, начинающий актёр решил для себя, что станет профессионалом, поэтому поступил в театральный. Отучившись, продолжил сниматься в кино и сериалах. Лучшими можно назвать роли Парамонова в "Филфаке" и "Красных браслетах".

Иван Добронравов

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vdobro