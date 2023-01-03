Эти пять натуральных афродизиаков, о которых вы не знали, гарантированно повысят либидо

Половое влечение у всех людей разное. Из некоторых сексуальная энергия так и прёт, в то время как другим нужно помогать либидо "работать". Вообще, энергия, лежащая в основе полового влечения, имеет тенденцию снижаться по мере взросления. Впрочем, это вовсе не значит, что пожилые люди или те, у кого либидо снижено, не могут получать удовольствие. Не зря же существуют, например, препараты для увеличения потенции. Кстати, повысить сексуальное влечение можно при помощи этих пяти природных афродизиаков.

Патока рожкового дерева

Рожковая патока производится из сусла, полученного из плодов рожкового дерева. Сусло — смесь свежевыжатого сока, кожуры, семян и стеблей для получения сиропа, пасты или варенья. В Турции и на Балканах, где широко распространено употребление этой патоки, данный продукт часто смешивают с тахини и едят по утрам с хлебом. Такой завтрак богат кальцием, калием, магнием и железом и даёт энергию, необходимую в течение дня.

Чем полезна патока рожкового дерева? Помимо повышения либидо и помощи в лечении эректильной дисфункции она полезна для пищеварительной системы, помогает предотвратить болезнь Альцгеймера, бороться с диабетом и даже улучшить здоровье кожи.

Пчелиное маточное молочко

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Маточное молочко — вещество, выделяемое медоносными пчёлами, которое используется для кормления личинок и взрослых пчелиных маток. Из-за кремово-белого цвета его называют пчелиным молоком, хотя на самом деле это никакое не молоко. Продукт обычно содержит белки, в том числе роялактин. Исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что он помогает стволовым клеткам обновляться. Маточное молочко используют в том числе в качестве пищевой добавки: обычно принимают утром натощак, примерно за час до завтрака.

Говорят, что помимо других преимуществ для здоровья маточное молочко повышает сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин, особенно если смешивать его с мёдом и пыльцой.

Каштановый мёд

Мёд различается в зависимости от того, как его собирают. Каштановый мёд получают от пчёл, добывающих нектар из цветков каштана, которые цветут только около трёх недель в конце весны – начале лета.

Каштановый мёд обычно имеет тёмно-красный оттенок, ему требуется больше времени для кристаллизации, у него слегка горьковатый вкус и запах. Это источник витаминов, и, несмотря на сладость, в нём очень мало калорий. Известно, что две-три столовые ложки каштанового мёда в день улучшают настроение и потенцию у мужчин, особенно если есть его вместе с грецкими орехами примерно за три часа до сна.

Виноградный сироп

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Виноградный сироп готовят из измельчённого винограда и кипячёного виноградного сока, который охлаждают и превращают в густую пасту. В него не добавляют сахар, что просто отлично. Продукт можно добавлять в кашу. В некоторых странах Средиземноморья сироп превращают в сладкое застывшее лакомство, которое подают с грецкими орехами или миндалём.

Спортсмены могут употреблять виноградный сироп для повышения уровня энергии перед тренировками. Его также можно использовать для лечения гриппа и простуды и восстановления после родов, а ещё это естественный афродизиак.

"Султанская паста"

"Паста султана" — ещё один природный афродизиак, он родом из турецкого города Маниса. Паста, которая в Турции известна как месир маджуну, представляет собой смесь более 40 трав и специй: шафрана, пажитника, чёрного тмина, кардамона, гвоздики, семян горчицы, ревеня, куркумы, апельсиновой цедры, имбиря. Если вы аллергик, будьте осторожны и внимательно изучите состав. "Султанскую пасту" можно смешивать с водой для создания тонизирующего напитка.