10 пушистых громадин, которые не только в разы больше обычных питомцев, но и милее во столько же

Фото © Reddit / Excellent-Battle-988

"У жены аллергия, но она просто не могла не взять на ручки моего восьмимесячного котёнка", — mndspwn.

Фото © Reddit / mndspwn

"И неважно, что вымахал такой большой, всё равно в душе он малыш", — damacile.

Фото © Reddit / damacile

"11-килограммовый кот моего преподавателя по тромбону", — Appropriate-Oil9354.

Фото © Reddit / Appropriate-Oil9354

"Мой красавчик Аппа", — Lucylovei.

Фото © Reddit / Lucylovei

"Чтобы вы понимали, это собачья лежанка размера XL", — DitaVonPita.

Фото © Reddit / DitaVonPita

"Это наш пёсель. Наконец он перестал расти", — scifi-riot.

Фото © Reddit / scifi-riot

"Суровая Мисс Апельсинка", — DontStartNothin.

Фото © Reddit / DontStartNothin

"Встретили маламута в парке. Та чёрная крошка — моя 40-килограммовая немецкая овчарка", — mene3381.

Фото © Reddit / mene3381