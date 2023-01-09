10 пушистых громадин, которые не только в разы больше обычных питомцев, но и милее во столько же
Хорошего питомца должно быть много — так думали хозяева героев этой подборки, когда забирали их домой. Пушистики вымахали такими большими, что остаётся только удивляться.
"Мой волкодав", — Excellent-Battle-988.
Фото © Reddit / Excellent-Battle-988
"У жены аллергия, но она просто не могла не взять на ручки моего восьмимесячного котёнка", — mndspwn.
Фото © Reddit / mndspwn
"И неважно, что вымахал такой большой, всё равно в душе он малыш", — damacile.
Фото © Reddit / damacile
"11-килограммовый кот моего преподавателя по тромбону", — Appropriate-Oil9354.
Фото © Reddit / Appropriate-Oil9354
"Мой красавчик Аппа", — Lucylovei.
Фото © Reddit / Lucylovei
"Чтобы вы понимали, это собачья лежанка размера XL", — DitaVonPita.
Фото © Reddit / DitaVonPita
"Это наш пёсель. Наконец он перестал расти", — scifi-riot.
Фото © Reddit / scifi-riot
"Суровая Мисс Апельсинка", — DontStartNothin.
Фото © Reddit / DontStartNothin
"Встретили маламута в парке. Та чёрная крошка — моя 40-килограммовая немецкая овчарка", — mene3381.
Фото © Reddit / mene3381
"Кексик спит у меня на груди так, словно всё ещё котёнок маленький. А ведь это уже давно не так", — FlameGoddess.
Животные/ домашние питомцы
Reddit / mndspwn, Excellent-Battle-988