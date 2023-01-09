"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 14:15

10 пушистых громадин, которые не только в разы больше обычных питомцев, но и милее во столько же

Хорошего питомца должно быть много — так думали хозяева героев этой подборки, когда забирали их домой. Пушистики вымахали такими большими, что остаётся только удивляться.

"Мой волкодав", — Excellent-Battle-988.

Фото © Reddit / Excellent-Battle-988

Фото © Reddit / Excellent-Battle-988

"У жены аллергия, но она просто не могла не взять на ручки моего восьмимесячного котёнка", — mndspwn.

Фото © Reddit / mndspwn

Фото © Reddit / mndspwn

"И неважно, что вымахал такой большой, всё равно в душе он малыш", — damacile.

Фото © Reddit / damacile

Фото © Reddit / damacile

"11-килограммовый кот моего преподавателя по тромбону", — Appropriate-Oil9354.

Фото © Reddit / Appropriate-Oil9354

Фото © Reddit / Appropriate-Oil9354

"Мой красавчик Аппа", — Lucylovei.

Фото © Reddit / Lucylovei

Фото © Reddit / Lucylovei

"Чтобы вы понимали, это собачья лежанка размера XL", — DitaVonPita.

Фото © Reddit / DitaVonPita

Фото © Reddit / DitaVonPita

"Это наш пёсель. Наконец он перестал расти", — scifi-riot.

Фото © Reddit / scifi-riot

Фото © Reddit / scifi-riot

"Суровая Мисс Апельсинка", — DontStartNothin.

Фото © Reddit / DontStartNothin

Фото © Reddit / DontStartNothin

"Встретили маламута в парке. Та чёрная крошка — моя 40-килограммовая немецкая овчарка", — mene3381.

Фото © Reddit / mene3381

Фото © Reddit / mene3381

"Кексик спит у меня на груди так, словно всё ещё котёнок маленький. А ведь это уже давно не так", — FlameGoddess.

FlameGoddess

FlameGoddess

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

10 очаровательных фото мейн-кунов, доказывающих, что хорошего кота должно быть много

Обложка ©

Reddit / mndspwn, Excellent-Battle-988

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров