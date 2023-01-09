Эти знаки зодиака — лучшие работники и коллеги

Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько важен ваш знак зодиака в работе? По данным исследователей, 15% работодателей обращают внимание на гороскопы кандидатов при трудоустройстве. В то же время 46% россиян проверяют совместимость своего знака зодиака с предполагаемым начальством, писали "Известия".

Интересоваться теми, кто будет делить с вами офис, правильно. Работающие люди прекрасно понимают, насколько важны взаимоотношения с коллегами. Потому что в их окружении мы проводим большую часть жизни. Если вам повезло оказаться в коллективе совместимых по гороскопу людей, трудовая деятельность будет куда более приятной и продуктивной. Кто же они — лучшие работники и коллеги по знаку зодиака?

Знак зодиака Овен

Прирождённые лидеры Овны хороши в проявлении инициативы и умеют мотивировать других. Фото © Freepik / Vectorium

Овны будут первыми, кто добровольно поучаствует в новом или сложном проекте. Будучи прирождёнными лидерами, представители этого знака зодиака умеют проявлять инициативу и мотивируют других. У них быстрый темп работы, поэтому часто Овны расправляются с задачами раньше остальных, что позволяет им расслабиться и немного передохнуть. Эти огненные люди обладают большим динамизмом и энергией. Овен выделяется в любом коллективе, но становится особенно заметным для руководства, когда дело доходит до быстрого мышления, новаторских идей и безграничной энергии. Обладатели этого знака зодиака очень лояльны к тем, с кем ладят, поэтому остальным стоит задуматься о дружбе с коллегой-Овном.

Знак зодиака Дева

Дотошных до деталей Дев работодатели тоже очень ценят. Фото © Freepik / Vectorium

Дотошные до деталей Девы тоже очень ценятся работодателями. Эффективность — это про их образ жизни, будь то работа или быт. Единственная проблема в том, что представители этого знака зодиака имеют склонность к критике. Но своими, казалось бы, обидными словами и зазнайством коллеги-Девы только помогают. Вы ещё скажете им спасибо после того, как исправите допущенную в отчёте ошибку раньше, чем её заметит начальство и вызовет вас в свой кабинет для выяснения отношений. К тому же эти земные товарищи на рабочем месте незаметно помогают вам стать лучшей версией себя. Держитесь рядом с Девами, чтобы извлечь много ценных уроков, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице.

Знак зодиака Козерог

Работники со знаком зодиака Козерог мотивируют коллег на реализацию профессиональных целей. Фото © Freepik / Vectorium

Для Козерогов работа — это культ, которому они поклоняются. В чём прелесть таких людей в офисе? Благодаря трудолюбию они способны повысить эффективность коллег. Работники со знаком зодиака Козерог мотивируют на реализацию профессиональных целей. А если вы вдруг столкнулись с трудностями, то именно они помогут найти решение проблемы. Да, Козероги могут внешне казаться не слишком приветливыми или общительными, но они преданные и всегда придут на помощь, когда вы в ней нуждаетесь. "Меньше слов, больше дела" — вот девиз людей этого знака зодиака, за что их очень уважает начальство.

Знак зодиака Телец

Рядом с обладателем знака зодиака Телец вы чувствуете, что способны свернуть горы и добиться своего. Фото © Freepik / Vectorium

Уже понятно, что рождённые под земными знаками зодиака (Телец, Дева, Козерог) люди — отличные работники и коллеги. В частности, Тельца работодатели любят за методичность и старательность. Порой обладателям этого знака зодиака может понадобиться чуть больше времени для принятия решения или выполнения поставленной задачи, но результаты их усилий никогда не разочаровывают руководство. Тельцы на рабочем месте спокойны и собранны даже во время стрессовых и кризисных ситуаций. И это очень помогает, когда коллеги паникуют, не зная, что делать. Рядом с носителем этого знака зодиака все чувствуют, что способны свернуть горы и добиться своего, в итоге работоспособность людей, собравшихся вокруг Тельцов, значительно повышается.

Знак зодиака Водолей

Коллега со знаком зодиака Водолей может внести огромный вклад в проект и выявить его лучшие и слабые стороны. Фото © Freepik / Vectorium

Водолей — незаменимый на работе знак зодиака с большими творческими способностями. Такой коллега может внести огромный вклад в проект и выявить его лучшие и худшие стороны. Работодатели любят нанимать Водолеев из-за их способности поднимать упавший дух других сотрудников. Эти ребята помогают выявлять скрытый потенциал окружающих и раскрывать их способности. Ещё у Водолеев нет предубеждений, это обладатели пытливого интеллекта, у них самые оригинальные идеи в команде. Эти люди способны анализировать проблемы с разных сторон и предлагать небанальные решения.

Знак зодиака Весы

Позитивность, дружелюбность и покладистый характер делают Весы достаточно популярными среди коллег. Фото © Freepik / Vectorium