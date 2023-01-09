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9 января, 15:10

Эти знаки зодиака — лучшие работники и коллеги

Оказалось, 15% работодателей перед собеседованием обращают внимание на знак зодиака соискателя. Душа компании Овен и творческий Водолей — кто ещё из зодиакального круга считается лучшим работником?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, насколько важен ваш знак зодиака в работе? По данным исследователей, 15% работодателей обращают внимание на гороскопы кандидатов при трудоустройстве. В то же время 46% россиян проверяют совместимость своего знака зодиака с предполагаемым начальством, писали "Известия".

Интересоваться теми, кто будет делить с вами офис, правильно. Работающие люди прекрасно понимают, насколько важны взаимоотношения с коллегами. Потому что в их окружении мы проводим большую часть жизни. Если вам повезло оказаться в коллективе совместимых по гороскопу людей, трудовая деятельность будет куда более приятной и продуктивной. Кто же они — лучшие работники и коллеги по знаку зодиака?

Знак зодиака Овен

Прирождённые лидеры Овны хороши в проявлении инициативы и умеют мотивировать других. Фото © Freepik / Vectorium

Прирождённые лидеры Овны хороши в проявлении инициативы и умеют мотивировать других. Фото © Freepik / Vectorium

Овны будут первыми, кто добровольно поучаствует в новом или сложном проекте. Будучи прирождёнными лидерами, представители этого знака зодиака умеют проявлять инициативу и мотивируют других. У них быстрый темп работы, поэтому часто Овны расправляются с задачами раньше остальных, что позволяет им расслабиться и немного передохнуть. Эти огненные люди обладают большим динамизмом и энергией. Овен выделяется в любом коллективе, но становится особенно заметным для руководства, когда дело доходит до быстрого мышления, новаторских идей и безграничной энергии. Обладатели этого знака зодиака очень лояльны к тем, с кем ладят, поэтому остальным стоит задуматься о дружбе с коллегой-Овном.

Знак зодиака Дева

Дотошных до деталей Дев работодатели тоже очень ценят. Фото © Freepik / Vectorium

Дотошных до деталей Дев работодатели тоже очень ценят. Фото © Freepik / Vectorium

Дотошные до деталей Девы тоже очень ценятся работодателями. Эффективность — это про их образ жизни, будь то работа или быт. Единственная проблема в том, что представители этого знака зодиака имеют склонность к критике. Но своими, казалось бы, обидными словами и зазнайством коллеги-Девы только помогают. Вы ещё скажете им спасибо после того, как исправите допущенную в отчёте ошибку раньше, чем её заметит начальство и вызовет вас в свой кабинет для выяснения отношений. К тому же эти земные товарищи на рабочем месте незаметно помогают вам стать лучшей версией себя. Держитесь рядом с Девами, чтобы извлечь много ценных уроков, которые помогут продвинуться по карьерной лестнице.

Знак зодиака Козерог

Работники со знаком зодиака Козерог мотивируют коллег на реализацию профессиональных целей. Фото © Freepik / Vectorium

Работники со знаком зодиака Козерог мотивируют коллег на реализацию профессиональных целей. Фото © Freepik / Vectorium

Для Козерогов работа — это культ, которому они поклоняются. В чём прелесть таких людей в офисе? Благодаря трудолюбию они способны повысить эффективность коллег. Работники со знаком зодиака Козерог мотивируют на реализацию профессиональных целей. А если вы вдруг столкнулись с трудностями, то именно они помогут найти решение проблемы. Да, Козероги могут внешне казаться не слишком приветливыми или общительными, но они преданные и всегда придут на помощь, когда вы в ней нуждаетесь. "Меньше слов, больше дела" — вот девиз людей этого знака зодиака, за что их очень уважает начальство.

Знак зодиака Телец

Рядом с обладателем знака зодиака Телец вы чувствуете, что способны свернуть горы и добиться своего. Фото © Freepik / Vectorium

Рядом с обладателем знака зодиака Телец вы чувствуете, что способны свернуть горы и добиться своего. Фото © Freepik / Vectorium

Уже понятно, что рождённые под земными знаками зодиака (Телец, Дева, Козерог) люди — отличные работники и коллеги. В частности, Тельца работодатели любят за методичность и старательность. Порой обладателям этого знака зодиака может понадобиться чуть больше времени для принятия решения или выполнения поставленной задачи, но результаты их усилий никогда не разочаровывают руководство. Тельцы на рабочем месте спокойны и собранны даже во время стрессовых и кризисных ситуаций. И это очень помогает, когда коллеги паникуют, не зная, что делать. Рядом с носителем этого знака зодиака все чувствуют, что способны свернуть горы и добиться своего, в итоге работоспособность людей, собравшихся вокруг Тельцов, значительно повышается.

Знак зодиака Водолей

Коллега со знаком зодиака Водолей может внести огромный вклад в проект и выявить его лучшие и слабые стороны. Фото © Freepik / Vectorium

Коллега со знаком зодиака Водолей может внести огромный вклад в проект и выявить его лучшие и слабые стороны. Фото © Freepik / Vectorium

Водолей — незаменимый на работе знак зодиака с большими творческими способностями. Такой коллега может внести огромный вклад в проект и выявить его лучшие и худшие стороны. Работодатели любят нанимать Водолеев из-за их способности поднимать упавший дух других сотрудников. Эти ребята помогают выявлять скрытый потенциал окружающих и раскрывать их способности. Ещё у Водолеев нет предубеждений, это обладатели пытливого интеллекта, у них самые оригинальные идеи в команде. Эти люди способны анализировать проблемы с разных сторон и предлагать небанальные решения.

Знак зодиака Весы

Позитивность, дружелюбность и покладистый характер делают Весы достаточно популярными среди коллег. Фото © Freepik / Vectorium

Позитивность, дружелюбность и покладистый характер делают Весы достаточно популярными среди коллег. Фото © Freepik / Vectorium

Весы очень преданны делу. И хотя людям этого знака зодиака нравится развлекаться на работе, они следят за тем, чтобы выполнять обязанности эффективно и результативно. Если подружиться с Весами, можно стать более целеустремлённым. Коллеги с этим воздушным знаком зодиака известны спокойствием и уравновешенным темпераментом. Их умение находить с клиентами общий язык разрядит любую кризисную ситуацию. Позитивность, дружелюбие и покладистый характер делают Весы достаточно популярными в офисе. Ведь они всегда знают, как поддержать напарника, и дарят чувство комфорта на рабочем месте.

Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глобы

Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глобы

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова

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