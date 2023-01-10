Народная милиция ДНР заявила об уничтожении более 170 бойцов ВСУ за сутки
Союзные войска за сутки уничтожили более 170 бойцов ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ДНР. Также противник потерял два танка, четыре гаубицы М777 и другую технику.
"Уничтожены следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка Т-64БВ, три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники", — рассказали в телеграм-канале Народной милиции.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные несут большие потери, поэтому вынуждены пополнять личный состав неподготовленными новобранцами. Информацию о значительных потерях в рядах ВСУ подтвердил и посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
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