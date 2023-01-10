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10 января, 09:08

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении более 170 бойцов ВСУ за сутки

Союзные войска за сутки уничтожили более 170 бойцов ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ДНР. Также противник потерял два танка, четыре гаубицы М777 и другую технику.

"Уничтожены следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка Т-64БВ, три самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", четыре 155-миллиметровые буксируемые гаубицы (М777) и 19 единиц бронированной и автомобильной техники", рассказали в телеграм-канале Народной милиции.

ВСУ за сутки лишились более 50 военных на Купянском направлении

ВСУ за сутки лишились более 50 военных на Купянском направлении

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные несут большие потери, поэтому вынуждены пополнять личный состав неподготовленными новобранцами. Информацию о значительных потерях в рядах ВСУ подтвердил и посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Armed Forces of Ukraine

Александра Вишнякова

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