Депутат Майданов — о Смольянинове: Всё, что он говорит, — это агония, его уже нет

Спецоперация вскрыла "многие гнойники" в нашем обществе. Такие, как актёр Артур Смольянинов, хорошо и сыто жили среди нас, пока на изломе времени не обнажилось их истинное лицо, заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы, певец Денис Майданов, комментируя слова артиста о том, что Россия должна стать "радиоактивной пылью".

"Человек остался без родины, без аудитории, без профессии из-за лютой ненависти к своей стране, к людям своей страны, к нашему строю, к нашему укладу. Это опять один из тех артистов, которые пытаются усидеть на двух стульях, зарабатывая в России, но продолжая её ругать. Я думаю, что его работа здесь закончилась однозначно", — отметил он.

Майданов подчеркнул, что благодаря спецоперации стало ясно, кто есть кто. А значит, общество быстрее очистится от таких, как Смольянинов. Певец уверен, что подобных внутренних врагов сейчас хватает и они продолжат лить грязь на Россию, но тем самым лишь продемонстрируют свою настоящую суть. А о Смольянинове надо забыть, он "просто закончился", России такие деятели искусства не интересны, подчеркнул Майданов.

"То, что он говорит за пределами нашей страны, нашей прессе уже пора просто закрыть этот вопрос. Этот человек никому не интересен. Это уже пустое место. Его просто нет, он уже просто закончился. Вот всё, что он говорит, — это агония", — добавил он.