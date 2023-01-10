Головокружение оказалось предвестником опасных болезней мозга

Головокружение может говорить о наличии серьёзных заболеваний, поэтому не стоит просто так игнорировать этот симптом, предупредил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Самое опасное состояние, которое сопровождается головокружением, — нарушение мозгового кровообращения. Оно развивается постепенно и может спровоцировать инсульт", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Кроме того, причиной возникновения головокружения может быть высокое артериальное давление. Как пояснил врач, на постоянной основе такое состояние грозит резким спазмом сосудов, в том числе головного мозга. Речь идёт о нехватке кислорода клеткам, в результате чего появляется головокружение. Причём, как следствие, это может повлечь за собой даже апоплексический удар.

Кроме того, резкое головокружение может быть проявлением гипертонической болезни, которая оказывает негативное влияние на работу многих органов, в том числе сердца, почек и зрения. Кстати, даже обычная простуда, которая по некоторым причинам была запущена, может также сопровождаться головокружением.

Как объяснил медик, повышенная температура тела в том числе может поспособствовать интоксикации. В результате отравление организма может также стать причиной появления этого неприятного симптома.

"Любое инфекционное заболевание (почек, печени, лёгких) в результате интоксикации продуктами распада провоцирует головокружение, так как это способствует отравлению головного мозга", — отметил Кондрахин.

Также головокружение может говорить о менингите — инфекционном воспалении мозга. Однако, помимо того, болезнь ещё сопровождается тошнотой и боязнью света, заключил врач.