Военные проводят в Севастополе тренировку расчётов ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки, о которых писали жители города. Он успокоил местных, сообщив о работе ПВО по учебным целям.

"Вижу ваши сообщения насчёт громких звуков. У наших военных сегодня тренировка расчётов комплексов ПВО: идёт работа по учебным мишеням", — написал он в своём телеграм-канале и добавил, что в городе спокойная обстановка.

До этого система ПВО в Севастополе сработала 2 января, писал Лайф. Как отметил глава региона Михаил Развожаев, беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны над морем, а позже сообщил о ещё одном ликвидированном БПЛА. При этом уточнялось, что все службы в городе действуют в штатном режиме.