Песков исключил отправку любых миссий в Карабах без согласия Баку и Еревана

Вопрос отправки миротворцев ООН в Нагорный Карабах неоднократно поднимался, однако любые подобные миссии возможны лишь с согласия обеих сторон конфликта — Баку и Еревана. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", — ответил он на вопрос, обсуждалась ли тема Россией и Арменией.