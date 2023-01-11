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11 января, 09:43

Песков исключил отправку любых миссий в Карабах без согласия Баку и Еревана

Вопрос отправки миротворцев ООН в Нагорный Карабах неоднократно поднимался, однако любые подобные миссии возможны лишь с согласия обеих сторон конфликта — Баку и Еревана. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта", ответил он на вопрос, обсуждалась ли тема Россией и Арменией.

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Ранее сообщалось, что Москва будет продолжать посреднические усилия между Баку и Ереваном, основываясь на трёхсторонних договорённостях. А премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России инициировать в Совбезе ООН отправку в Нагорный Карабах многонациональной миссии.

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ТАСС / Александр Патрин

Татьяна Миссуми

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