Стэнить, форсить, симп: Составлен топ самых популярных у зумеров сленговых слов

Самыми популярными сленговыми выражениями у россиян в возрасте от 14 до 25 лет стали слова "форсить", "краш" и POV (точка зрения). Результаты исследования платформы "Дзен" приводит ТАСС.

Слово "форсить" (быстро и активно что-то продвигать) употребляет 64% опрошенных, "краш" (человек, который очень нравится) — 63%. Ещё 57% респондентов используют выражение POV (point of view), которое переводится как точка зрения.

У 18% россиян популярно слово "стэнить" (быть восторженным и преданным фанатом), 16% опрошенных используют слово "симп" (ощущение неловкости из-за чувства влюблённости к другому человеку). Также список любимых сленговых выражений пополнили слова "треш", "свэг" и "чил/чилить".

Среди популярных фраз оказались man/woman moment, "сюр", sigma, dead inside, уточнили в "Дзене". Также молодёжь часто использует следующие фразы из популярных видео: "Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое", "Ты не понимаешь, это другое" и "На чиле, на расслабоне".