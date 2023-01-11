Песков не стал отвечать на вопрос о наличии гражданства РФ у Медведчука
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о наличии или отсутствии у украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука российского гражданства.
"Не могу ничего сказать на этот счёт", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука и ещё троих депутатов из Незалежной — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.
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ТАСС / Ирина Яковлева