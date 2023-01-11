Песков не стал отвечать на вопрос о наличии гражданства РФ у Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о наличии или отсутствии у украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука российского гражданства.

"Не могу ничего сказать на этот счёт", — отметил представитель Кремля.