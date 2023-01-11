Песков: Запад продолжает помогать Украине, но его запасы вооружений истощаются

Западные государства готовы продолжать накачку Киева оружием, однако их собственные запасы уже сильно истощены. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

По его словам, несмотря на опустошение запасов собственного оружия, страны коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки готовы и дальше помогать техникой Киеву. Как заметил Песков, кроме того, продолжается и оказание финансовой помощи Незалежной.

"Вместе с тем мы наблюдаем также определённые проблемы с военно-промышленным комплексом этих стран, с истощением их запасов вооружений и амуниции. Но пока мы видим их декларации, что, несмотря на все трудности, они продолжат накачивать Украину", — сказал официальный представитель Кремля, комментируя новость о том, что объём помощи Запада Киеву почти сравнялся с оборонным бюджетом РФ.