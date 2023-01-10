В НАТО признали, что помощь Украине истощила их военные запасы
Йенс Столтенберг: НАТО и ЕС истощили свои запасы, оказывая помощь Украине
Страны, входящие в блок НАТО, как и государства Евросоюза, истощили свои военные запасы из-за помощи Украине. С таким заявлением выступил во вторник в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Тем не менее, по его словам, союзники совсем не жалеют об этом.
"НАТО и ЕС истощили свои запасы, оказывая помощь Украине, но это было правильным решением. Речь идёт о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться ко всем возможностям, чтобы помогать Киеву", — произнёс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС.
Ранее сообщалось, что примерно половина населения Финляндии не поддерживает идею создания в стране постоянной базы НАТО после присоединения к альянсу. При этом около 49% граждан выступают за то, чтобы их страна активнее принимала участие в международных военных операциях и деятельности Североатлантического альянса.
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