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Опубликовано 10 января 2023, 11:35

В НАТО признали, что помощь Украине истощила их военные запасы

Йенс Столтенберг: НАТО и ЕС истощили свои запасы, оказывая помощь Украине

Страны, входящие в блок НАТО, как и государства Евросоюза, истощили свои военные запасы из-за помощи Украине. С таким заявлением выступил во вторник в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Тем не менее, по его словам, союзники совсем не жалеют об этом.

"НАТО и ЕС истощили свои запасы, оказывая помощь Украине, но это было правильным решением. Речь идёт о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться ко всем возможностям, чтобы помогать Киеву", произнёс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС.

Медведев процитировал Оруэлла, отвечая на слова Столтенберга о поставках оружия Киеву
Медведев процитировал Оруэлла, отвечая на слова Столтенберга о поставках оружия Киеву

Ранее сообщалось, что примерно половина населения Финляндии не поддерживает идею создания в стране постоянной базы НАТО после присоединения к альянсу. При этом около 49% граждан выступают за то, чтобы их страна активнее принимала участие в международных военных операциях и деятельности Североатлантического альянса.

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Марина Калегина
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