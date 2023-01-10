В НАТО признали, что помощь Украине истощила их военные запасы

Страны, входящие в блок НАТО, как и государства Евросоюза, истощили свои военные запасы из-за помощи Украине. С таким заявлением выступил во вторник в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Тем не менее, по его словам, союзники совсем не жалеют об этом.

"НАТО и ЕС истощили свои запасы, оказывая помощь Украине, но это было правильным решением. Речь идёт о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться ко всем возможностям, чтобы помогать Киеву", — произнёс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС.