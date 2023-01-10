"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 января, 11:30

На Крымском мосту после ремонтных работ возобновили автомобильное движение

Минтранс: Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе РФ. Ранее транспортное сообщение было приостановлено из-за ремонтных работ.

"Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Движение автомобилей на Крымском мосту приостановят 10 января из-за ремонтных работ

Движение автомобилей на Крымском мосту приостановят 10 января из-за ремонтных работ

Лайф писал, что первые пролёты автомобильной части Крымского моста будут установлены уже в этом месяце, а ещё два — в феврале. Напомним, что 8 октября там произошёл подрыв грузовика, разрушивший два автомобильных пролёта. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы. Позже за соучастие в теракте задержаны граждане России, Украины и Армении.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров