На Крымском мосту после ремонтных работ возобновили автомобильное движение
Минтранс: Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе РФ. Ранее транспортное сообщение было приостановлено из-за ремонтных работ.
"Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Лайф писал, что первые пролёты автомобильной части Крымского моста будут установлены уже в этом месяце, а ещё два — в феврале. Напомним, что 8 октября там произошёл подрыв грузовика, разрушивший два автомобильных пролёта. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы. Позже за соучастие в теракте задержаны граждане России, Украины и Армении.
ТАСС / Сергей Мальгавко