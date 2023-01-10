На Крымском мосту после ремонтных работ возобновили автомобильное движение

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено, сообщили в Минтрансе РФ. Ранее транспортное сообщение было приостановлено из-за ремонтных работ.

"Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.