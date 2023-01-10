Путин на встрече с главой ФАС подчеркнул важность контроля цен в стране
Одна из основных задач Федеральной антимонопольной службы РФ — контроль за ростом цен. Об этом сегодня на встрече с главой ведомства заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что сегодня следить за этим особенно важно.
"У ФАС много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно", — сказал глава государства.
Российский лидер также отметил, что в стране сегодня удаётся сдерживать инфляцию, которая имеет тенденцию на спад.
Лайф писал, что до Нового года Владимир Путин поручил увеличивать минимальный размер оплаты труда в России выше уровня инфляции.
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