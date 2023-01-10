Психолог объяснила, почему снятся работа и деньги

По данным Superjob, 4 из 10 россиян продолжают трудиться даже во сне. 42% опрошенных признаются, что иногда по ночам им снится работа. О причине таких сновидений рассказала в беседе с газетой "Петербургский дневник" аналитический психолог Елена Жарова.

"Можно рассмотреть элементы сна как символы, отражающие отношение самого сновидца к предметам или людям. Например, наличные крупными купюрами могут сниться не только как подтверждение высокого уровня доходов, но и показывать уровень энергии или спокойствия сновидца", — объясняет Жарова.

Для кого-то деньги во сне означают уверенность в завтрашнем дне. Тогда этот сон может говорить о разрешении конфликта в какой-либо области, необязательно связанной с работой или финансами, а также о том, что у сновидца хватает ресурсов для решения проблемы, а деньги выступают лишь как их образ.