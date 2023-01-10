Названы самые необычные имена младенцев на Украине в 2022 году, среди них Сармат и Искандер

Минюст Украины назвал самые необычные имена для новорождённых в 2022 году. Украинцы продолжают называть детей в честь оружия, и среди них оказались Сармат и Искандер.

По данным украинского Министерства юстиции, за II полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами для детей стали Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара и Ева, мужскими — Артём, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Самые необычные женские имена: Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мерьела, Сладислава, Квита, Ульпана, Мантикора, Николоз, Русалина, Юния, Джавелина. Мужские: Искандер, Волислав, Марс, Велеслав, Ахиллес, Сармат, Свитозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркис, Стилиан, Хьюго, Никодим и Нектарий.