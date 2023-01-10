Стало известно, почему форвард "Спартака" Промес пропустит первый сбор
Нападающий "Спартака" Квинси Промес не примет участия в первом сборе команды в ОАЭ из-за ухудшившихся медицинских показателей. Об этом пишет "Спорт-Экспресс", ссылаясь на свои источники.
По данным издания, у тренеров и руководителей клуба нет конфликта с 31-летним нидерландским футболистом. Поэтому Промесу лишь предстоит прийти в хорошую форму, чтобы вернуться в строй. При этом 11 января игроков "Спартака" ждёт углублённый медосмотр, однако решение по форварду не изменится, отмечается в тексте.
Ранее супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова назвала Квинси Промеса лучшим футболистом России последнего десятилетия. В этом сезоне он сыграл в 30 матчах, забил 17 голов и провёл семь результативных передач.
ТАСС / Сергей Савостьянов