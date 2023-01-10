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10 января, 10:56

VK расскажет российским школьникам о правилах безопасного поведения в Интернете

VK и АНО "Цифровая экономика" запустили новый сезон "Цифрового ликбеза"

<p>VK расскажет российским школьникам о правилах безопасного поведения в Интернете. Обложка © <a href="https://vk.company/ru/press/releases/11381/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба VK</a></p>

VK расскажет российским школьникам о правилах безопасного поведения в Интернете. Обложка © Пресс-служба VK

VK и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры России запускают новый сезон всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез", призванного научить подрастающее поколение азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

Участникам расскажут, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в Сети или действовать при кибербуллинге. Они посетят придуманный подводный город Нижнефорельск и встретят его жителей: рыбку-блогера Антона Корюшкина, нерпу Женю, краба Киру и других.

"Задача родителей, педагогов и государства — научить ребёнка безопасному поведению в Интернете, научить реагировать на негативные сообщения и, главное, знать, какие меры предпринять. Проект "Цифровой ликбез", реализуемый Минцифры России с организацией "Цифровая экономика" и ведущими цифровыми компаниями, — ещё один позитивный пример совместной работы по освоению гражданами современных средств массовой коммуникации", заявила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

В свою очередь генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко добавил, что каждый третий ребёнок хотя бы раз сталкивался в Сети с кибербуллингом, небезопасным контентом или мошенничеством. Именно поэтому очень важно научить подрастающее поколение правильному поведению в цифровой среде.

"Уверен, что новый сезон нашего проекта "Цифровой ликбез", партнёром которого выступила компания VK, понравится ребятам и научит их многому. Ролики, которые мы выпускаем в рамках проекта, — это отличный инструмент на доступных примерах обучить безопасному поведению в соцсетях и показать, как проводить время в Интернете с пользой",  добавил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что стриминговая платформа VK Play Live открыла для всех желающих возможность проводить прямые трансляции.

Матвей Шандрыголов

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