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10 января, 10:42

В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде

Депутат Госдумы Хинштейн сообщил о первом в России деле по статье о пропаганде ЛГБТ

В России возбуждено первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Как рассказал глава Комитета Государственной думы РФ по информполитике Александр Хинштейн, нарушения усмотрели в деятельности издательства "Попкорн букс".

"Это издательство — один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России. После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29-й статьи конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры", — объяснил парламентарий в телеграм-канале.

Как рассказал депутат, дело в отношении скандального издательства завели после его запросов в профильные ведомства. Народный избранник также выразил надежду, что ситуация будет доведена до суда. По его словам, "Попкорн букс" бросило государству открытый вызов.

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Напомним, 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Так, теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. За пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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