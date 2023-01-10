В России возбудили первое дело по новой статье об ЛГБТ-пропаганде
Депутат Госдумы Хинштейн сообщил о первом в России деле по статье о пропаганде ЛГБТ
В России возбуждено первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Как рассказал глава Комитета Государственной думы РФ по информполитике Александр Хинштейн, нарушения усмотрели в деятельности издательства "Попкорн букс".
"Это издательство — один из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России. После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — "Попкорн букс" не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29-й статьи конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры", — объяснил парламентарий в телеграм-канале.
Как рассказал депутат, дело в отношении скандального издательства завели после его запросов в профильные ведомства. Народный избранник также выразил надежду, что ситуация будет доведена до суда. По его словам, "Попкорн букс" бросило государству открытый вызов.
Напомним, 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Так, теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. За пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.
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