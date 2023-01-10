Песков заявил, что кабмин внимательно следит за ситуацией с ценами на российскую нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что правительство внимательно следит за ситуацией с ценами на российскую нефть.

"Наше правительство, прежде всего вице-премьер [Александр] Новак, очень внимательно отслеживает эту ситуацию. И [также] Минэнерго", — сказал он журналистам.

Так представитель Кремля прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что скидка на российскую нефть Urals по сравнению с Brent выросла до 50%. 6 января марка Urals торговалась по $37,80 за баррель в балтийском порту Приморск, а Brent — по $78,57 за баррель.