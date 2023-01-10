Песков опроверг, что Медведев провёл в Турции переговоры с Волкером и Нуланд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы провёл в Турции переговоры с представителями США Куртом Волкером и Викторией Нуланд.

"Нет, не могу. Могу только повторить свой вчерашний призыв (не придавать большого значения сообщениям из телеграм-каналов. — Прим. Лайфа)", — отметил представитель Кремля.