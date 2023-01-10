Песков опроверг, что Медведев провёл в Турции переговоры с Волкером и Нуланд
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев якобы провёл в Турции переговоры с представителями США Куртом Волкером и Викторией Нуланд.
"Нет, не могу. Могу только повторить свой вчерашний призыв (не придавать большого значения сообщениям из телеграм-каналов. — Прим. Лайфа)", — отметил представитель Кремля.
А в конце декабря Медведев провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему послание президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза прибыл в столицу КНР по приглашению Коммунистической партии Китая и пробыл там два дня – 20 и 21 декабря.