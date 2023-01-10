Песков назвал незаконными планы Эстонии конфисковать российские активы

Попытки любых стран конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права, по какой бы причине они не предпринимались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте не предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права", — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, такие действия в любом случае будут иметь последствия, в том числе и для тех стран, которые выражают солидарность с подобными идеями.