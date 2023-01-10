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10 января, 10:23

Песков назвал незаконными планы Эстонии конфисковать российские активы

Попытки любых стран конфисковать российские активы незаконны с точки зрения международного права, по какой бы причине они не предпринимались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некоторый прецедент. Какие бы действия в этом контексте не предпринимались, они будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права", — сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, такие действия в любом случае будут иметь последствия, в том числе и для тех стран, которые выражают солидарность с подобными идеями.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Эстонии планируют до конца января составить юридический план конфискации российских активов. Сообщается, что их собираются передать Украине.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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