В Госдуме призвали лишать артистов званий и наград указом президента РФ

"Ну пока у нас такого нет, я считаю, что это нужно разработать, такой механизм (лишения наград и званий. — Прим. Лайфа). Я думаю, что сначала мы поговорим внутри комитета, а потом уже пленарное заседание. Надо с Комитетом по законодательству поговорить, с Комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет", — пояснила она.