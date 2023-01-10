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10 января, 10:18

В Госдуме призвали лишать артистов званий и наград указом президента РФ

Депутат Госдумы Драпеко призвала лишать артистов званий и наград указом президента РФ

В России на федеральном уровне нужно утвердить механизм лишения наград и званий артистов, поддержавших киевский режим. Об этом сказала РИА "Новости" депутат Госдумы Елена Драпеко (СРЗП), комментируя решение властей Кемеровской области забрать региональные медали у артиста Максима Галкина*.

"Ну пока у нас такого нет, я считаю, что это нужно разработать, такой механизм (лишения наград и званий. — Прим. Лайфа). Я думаю, что сначала мы поговорим внутри комитета, а потом уже пленарное заседание. Надо с Комитетом по законодательству поговорить, с Комитетом по культуре нашим, есть ли такая необходимость, и понять механизм этого, потому что, увы, его просто нет", — пояснила она.

Депутат добавила, что, например, по суду можно лишить человека военных наград и орденов, а вот звания присваиваются только указом президента РФ. Поэтому будет логичным, если глава государства сможет своим решением лишать таких наград, подытожила Драпеко.

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Напомним, пародист Максим Галкин со сцены во время выступления в Дубае произнёс лозунг украинских нацистов. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что артиста лишат всех региональных наград Кемеровской области. Речь идёт о медали "За веру и добро", которую он получил в 2004 году, и ордене Почёта Кузбасса, вручённом в 2013 году.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

LIFE / Константин Просалов

Татьяна Миссуми
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