Врач призвал не носить медицинские маски в мороз

Приход 30-градусных морозов не повод безвылазно сидеть дома в тепле, нужно смело выходить на улицу, главное — не забывать о мерах предосторожности. Об этом в беседе с kp.ru рассказал врач-дерматовенеролог Пироговского центра, КДЦ "Арбатский" Павел Ворожейкин.

Так, например, необходимо пользоваться защитными кремами, однако наносить их стоит за 30–40 минут до выхода из дома, чтобы дать полностью впитаться. К выбору средства стоит подходить индивидуально, исходя из типа кожи. Также не запрещается использование декоративной косметики, главное, чтобы она содержала как можно меньше консервантов и химических добавок.

Кстати, некоторые считают, что в мороз для кожи особенно хороши натуральные масла, однако это не совсем так. Как объяснил врач, кожа хорошо воспринимает эмульсии (растворённые в воде масла). Так что если хочется использовать косметические масла в чистом виде, то их можно наносить только на влажную кожу. Однако не стоит ими увлекаться, предпочтение всё же лучше отдать кремам, которые хорошо впитываются и увлажняют кожу.

Также стоит позаботиться и о текстильной "защите" — перчатках, шапке и шарфе, которые практически закрывают лицо и помогают справиться с холодом. Однако в помещении шарф с лица лучше убирать, а также регулярно стирать и высушивать. А вот что точно не спасёт от мороза, так это медицинская маска.

"Из-за коронавируса возросло количество людей с особым дерматозом — розацеа (купероз). Одна из причин роста заболеваемости — неправильное ношение защитных масок", — поделился дерматолог.

Кстати, в зимний период, приходя с улицы, лучше мыть руки обычным мылом, а после увлажнять кремом. По словам медика, в любом антисептике есть вспомогательные вещества, которые при взаимодействии с кремом создадут не совсем полезную "кашу".