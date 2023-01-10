Песков не смог подтвердить или опровергнуть назначение Лапина главой штаба Сухопутных войск

В Кремле не стали комментировать слухи о назначении генерал-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. Ранее такая информация появилась в СМИ, однако никакого официального подтверждения этому не было.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (назначение Лапина. — Прим. Лайфа)", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, существуют как открытые указы президента, так и те, что находятся под грифом "секретно". Песков отметил, что среди опубликованных документов указа о назначении Лапина не было.