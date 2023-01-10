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10 января, 10:09

Простуда и грипп "оставили" на каникулах свыше 20 тысяч школьников в Петербурге

В Комитете по образованию Санкт-Петербурга рассказали, как ОРВИ и грипп повлияли на работу школ и детсадов

Простудные заболевания и грипп подтвердились более чем у 23 тысяч петербургских школьников. Кроме того, в настоящий момент болеют 19,5 тысячи дошколят. Такую статистику приводит газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской комитет по образованию.

Там отметили, что сегодня в школах Северной столицы нет классов или детсадовских групп, закрытых из-за всплеска детской заболеваемости. Тем не менее 1866 школьников были переведены на смешанный формат обучения.

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Ранее Лайф писал, что в России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В подобных случаях болезнь протекает тяжелее, так как оказываются затронуты нижние отделы дыхательных путей и развивается вирусная пневмония. Лечение может затянуться на две-три недели и более, а также высок риск летального исхода.

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Shutterstock

Марина Калегина

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