Простуда и грипп "оставили" на каникулах свыше 20 тысяч школьников в Петербурге

Простудные заболевания и грипп подтвердились более чем у 23 тысяч петербургских школьников. Кроме того, в настоящий момент болеют 19,5 тысячи дошколят. Такую статистику приводит газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской комитет по образованию.

Там отметили, что сегодня в школах Северной столицы нет классов или детсадовских групп, закрытых из-за всплеска детской заболеваемости. Тем не менее 1866 школьников были переведены на смешанный формат обучения.