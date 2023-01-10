Простуда и грипп "оставили" на каникулах свыше 20 тысяч школьников в Петербурге
В Комитете по образованию Санкт-Петербурга рассказали, как ОРВИ и грипп повлияли на работу школ и детсадов
Простудные заболевания и грипп подтвердились более чем у 23 тысяч петербургских школьников. Кроме того, в настоящий момент болеют 19,5 тысячи дошколят. Такую статистику приводит газета "Петербургский дневник" со ссылкой на городской комитет по образованию.
Там отметили, что сегодня в школах Северной столицы нет классов или детсадовских групп, закрытых из-за всплеска детской заболеваемости. Тем не менее 1866 школьников были переведены на смешанный формат обучения.
Ранее Лайф писал, что в России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В подобных случаях болезнь протекает тяжелее, так как оказываются затронуты нижние отделы дыхательных путей и развивается вирусная пневмония. Лечение может затянуться на две-три недели и более, а также высок риск летального исхода.
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