Украинский пленный — о командовании ВСУ: Они нас за людей не считают

Командование ВСУ бросает своих солдат "на убой", из-за чего личный состав несёт колоссальные потери. Об этом российским военным рассказал один из украинских пленных. По его словам, командиров в первую очередь интересуют звания и деньги.

"[Командиры] нас за людей не считают, [а считают] за пушечное мясо <...>. Им [нужны] звания, деньги и тому подобное, а то, что люди умирают <...>. [У нас] очень много погибших и раненых из-за того, что руководство отправляет [нас] на убой", — рассказал он российским военным.

При этом проблемы в рядах украинских войск обстоят так же и с положенными выплатами семьям погибших. По словам пленного, жёны солдат никаких компенсаций после их смерти не получают.

"Я больше скажу, что когда даже ребята, мои побратимы [погибают], то даже компенсацию не выплачивают. Последнюю зарплату даже, допустим, умер, погиб, а никто даже жене его и ребёнку не даст ни копейки, чтобы прожить", — поделился пленный.