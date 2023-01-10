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10 января, 09:56

Один человек пострадал при взрыве газа в квартире в Коломне

Взрыв газа произошёл во вторник утром в одном из многоквартирных домов по улице Тимохина в подмосковной Коломне. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Известно об одном пострадавшем.

"Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек", — проинформировали спасатели.

Другие подробности неизвестны.

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Напомним, что в ночь на 8 января взрыв газовоздушной смеси произошёл в шестиэтажке в Хасавюрте. В соцсетях жители делились кадрами с места происшествия, на которых видно, что дом получил серьёзные повреждения, равно как и стоявшие рядом автомобили. В ряде квартир были выбиты окна. В городской мэрии уточняли, что число раненых возросло до пяти.

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ТАСС / Александр Рюмин

Марина Калегина

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