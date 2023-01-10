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10 января, 09:54

В Улан-Удэ пьяный стоматолог предложила остановившим её гаишникам вылечить все зубы

В Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД предложили в качестве взятки натяжной потолок и лечение зубов

Женщина-стоматолог в Улан-Удэ попыталась откупиться от остановивших её сотрудников ГИБДД лечением зубов. Автоледи буквально умоляла не составлять акт, однако гаишники на её уговоры не поддались. Об этом рассказали в УМВД РФ по региону.

В Улан-Удэ пьяный стоматолог предложила остановившим её полицейским вылечить все зубы. Видео © УМВД РФ по Республике Бурятия

Всё произошло ещё в конце декабря, однако правоохранители поделились историей только сейчас. Они опубликовали видео, на котором едут за "хондой" и требуют от водителя остановиться. За рулём оказалась женщина-стоматолог, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Автоледи очень не хотела получать административку и лишаться прав, поэтому пыталась откупиться от полицейских услугами своей профессиональной деятельности.

"Зубы вылечу. Хотите вам зубы вылечу? Ну пожалуйста, да, я выпила", — пробормотала стоматолог заплетающимся языком.

В МВД рассказали, что 33-летняя автоледи была привлечена к административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде. Компанию ей в этом деле составил мужчина, который неделей позже предложил полицейским натянуть в их домах потолки. Эти материалы по фактам склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным правонарушениям переданы в следственные органы для принятия правовых решений.

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Ранее Лайф писал, что под Ярославлем задержанная за пьянство россиянка жестоко избила в отделении МВД двух женщин-полицейских. Оказавшись наедине с полицейскими, пьяная мадам вдруг набросилась на стражей порядка и начала избивать их руками и ногами. Девушкам потребовалась помощь врачей.

Обложка ©

УМВД РФ по Республике Бурятия

Оксана Попова

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