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10 января, 09:49

"Заминированный" самолёт Azur Air благополучно добрался до Гоа

Российский самолёт компании Azur Air, экстренно приземлившийся вчера вечером в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе, благополучно долетел сегодня в аэропорт назначения в Гоа. Об этом рассказали ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Мумбае.

"Самолёт приземлился в Гоа. Всё в порядке", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что на полёт из Гуджарата до Гоа ушло примерно полтора часа.

Лайф публикует видео внезапного досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air

Лайф публикует видео внезапного досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air

Накануне самолёт Azur Air, следовавший маршрутом Москва – Гоа, совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине. После досмотра борта бомба найдена не была. Всего в самолёте находились восемь членов экипажа и 236 пассажиров. В их числе — российский актёр и телеведущий Оскар Кучера, который рассказал о деталях инцидента.

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Татьяна Миссуми
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