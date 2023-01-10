"Заминированный" самолёт Azur Air благополучно добрался до Гоа

Российский самолёт компании Azur Air, экстренно приземлившийся вчера вечером в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе, благополучно долетел сегодня в аэропорт назначения в Гоа. Об этом рассказали ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Мумбае.