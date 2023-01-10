"Заминированный" самолёт Azur Air благополучно добрался до Гоа
Российский самолёт компании Azur Air, экстренно приземлившийся вчера вечером в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе, благополучно долетел сегодня в аэропорт назначения в Гоа. Об этом рассказали ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Мумбае.
"Самолёт приземлился в Гоа. Всё в порядке", — пояснил собеседник агентства, уточнив, что на полёт из Гуджарата до Гоа ушло примерно полтора часа.
Накануне самолёт Azur Air, следовавший маршрутом Москва – Гоа, совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине. После досмотра борта бомба найдена не была. Всего в самолёте находились восемь членов экипажа и 236 пассажиров. В их числе — российский актёр и телеведущий Оскар Кучера, который рассказал о деталях инцидента.
LIFE