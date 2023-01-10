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10 января, 09:55

Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств Российской армии

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании о том, что вооружённые силы страны в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств.

"В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств", — заявил глава Минобороны РФ.

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А ранее министр обороны Сергей Шойгу снова посетил зону спецоперации. Как сообщили в ведомстве, он проинспектировал подразделения ВС РФ, заслушал доклады командиров и проверил условия размещения личного состава.

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников

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