Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств Российской армии
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на селекторном совещании о том, что вооружённые силы страны в ближайшее время расширят свой арсенал ударных средств.
"В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств", — заявил глава Минобороны РФ.
А ранее министр обороны Сергей Шойгу снова посетил зону спецоперации. Как сообщили в ведомстве, он проинспектировал подразделения ВС РФ, заслушал доклады командиров и проверил условия размещения личного состава.
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LIFE / Павел Баранов