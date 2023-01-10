"Затаились тут и молчат": Гоблин Пучков высказался о "99 друзьях" Смольянинова
Дмитрий Гоблин Пучков жёстко высказался о решившем убивать русских Смольянинове
Таких персонажей, как беглый актёр Артур Смольянинов, осознанно продвигал Минкульт, и подобных ему ещё много, только сейчас они затаились и молчат. Об этом сказал в эфире радио "Комсомольская правда" публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя русофобские заявления Смольянинова.
"Лично для меня эти его высказывания ничего нового не открыли. Тут другое интересно: а кто это там в Министерстве культуры таких персонажей подтягивает в фильмы, которые спонсирует государство? Кто им платит деньги? В итоге получается так. Знаете, это как в детском саду: ой, мы думали, он хороший, а он, оказывается, вон какой. Да он всегда такой был. И, я вас уверяю, вовсе не он один. Это он ещё, по всей видимости, психотичный, что куда-то побежал, рот открыл и вот фонтанирует откровениями. А 99 человек его друзей затаились тут и сидят, молчат. При этом думая ровно точно так же", — высказался Пучков.
Публицист заметил, что поневоле вспоминается, как в Советском Союзе "человек из КГБ проверял граждан на предмет идеологических соответствий и пригодности", и государство уж точно не должно спонсировать таких людей.
"Вот он деньги у государства брал, брал, брал, а теперь отбежал в сторону, поднял хвост, обдал тугой струёй жидкого кала и чувствует себя — выступил на все деньги. Это омерзительно. Почему никто не проверяет этих граждан? Зачем государство им платит деньги? Зачем оно даёт им работу? Это непонятно. Иди в частный бизнес работать. У нас капитализм, не надо с государством дружить. Иди и у олигархов где-то снимайся в фильмах, и всё. А такого быть не должно. Недорабатывают", — резюмировал Пучков.
Напомним, находящийся в Латвии актёр Артур Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему всё равно, если от России останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Также он выразил готовность стрелять в поддержавшего СВО заслуженного артиста Северной Осетии Сослана Фидарова. Последний заявил, что планы Смольянинова не осуществятся, так как все знают, что "на поле боя его никогда не будет".
ТАСС / Руслан Шамуков