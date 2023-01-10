Публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков жёстко высказался об актёре Артуре Смольянинове, который из Латвии собрался воевать на стороне ВСУ и пожелал России превращения в радиоактивный пепел. Он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", что ему довелось лично познакомиться со звездой "9-й роты" и впечатления у него остались не очень хорошие.

"Лично для меня эти его высказывания ничего нового не открыли. Тут другое интересно: а кто это там в Министерстве культуры таких персонажей подтягивает в фильмы, которые спонсирует государство? Кто им платит деньги? В итоге получается так. Знаете, это как в детском саду: ой, мы думали, он хороший, а он, оказывается, вон какой. Да он всегда такой был. И я вас уверяю, вовсе не он один", — заявил Пучков.

Публицист назвал актёра психотичным типом, который "куда-то побежал, рот открыл и вот фонтанирует откровениями". По его мнению, ещё "99 человек друзей" Смольянинова затаились в России и сидят молчат, но думают аналогично. В связи с этим Пучков вспомнил о практике в Советском Союзе, когда "человек из КГБ проверял граждан на предмет идеологических соответствий и пригодности". Он заметил, что государство уж точно не должно спонсировать таких людей.

"Вот он деньги у государства брал, брал, брал, а теперь отбежал в сторону, поднял хвост, обдал тугой струёй жидкого кала и чувствует себя — выступил на все деньги. Это омерзительно. Почему никто не проверяет этих граждан? Зачем государство им платит деньги? Зачем оно даёт им работу? Это непонятно", — возмущается Пучков.

Таким личностям дорога в частный бизнес, уверен блогер. Гоблин уверен, что им следует "у олигархов где-то сниматься в фильмах".