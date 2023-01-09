На какие пряники актёр Смольянинов разменивает радиоактивную пыль Публицист Александр Роджерс — о том, почему российский актёр, бежавший в Прибалтику после начала СВО, заявил о радиоактивной пыли на месте России. 22785 22785 Актёр Артур Смольянинов. Обложка © ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Татьяна Дорогутина

На днях все возбудились от русофобских слов беглого актёра Артура Смольянинова о своей бывшей родине. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против покинувшего Россию артиста. Напомню, Смольянинов заявил среди прочего, что ему всё равно, развалится ли Россия или станет радиоактивным пеплом. России, думаю, тоже всё равно, замёрзнет ли подвыпивший Артур в придорожной канаве или нарвётся на нож в пьяной драке. Много их было таких, начиная с князя Андрея Курбского — перебежчика и предателя времён Ивана Грозного. Как говорит полковник Трухан, "Родина видала лилипутов и покрупнее".

Вот серьёзно, я до вчерашнего дня даже не знал, что фамилия этого "актёра" Смольянинов. Ну, видел его несколько раз в российских фильмах и сериалах. "Звёздная" (на самом деле нет) роль в "Девятой роте" и мелькание в эпизодах в ещё нескольких фильмах. Всё.

Актёр второго плана из массовки. Иногда в фильмах нужны мелкие уголовники или туповатые рядовые/сержанты. Вот на эти "роли" и держали Панина, Пашинина и Смольянинова. Но те от употребления различных веществ возомнили себя голливудскими суперзвёздами, которыми никогда не были и не будут.

Легко же открыть фильмографию и убедиться. Все работы Смольянинова за последние года три — это эпизодические роли в проходных сериалах. Я бы даже перечислил названия этих сериалов, но они вам всё равно ничего не скажут. И роли соответствующие — мелкий уголовник, цыган, участковый, снова уголовник. Гонорары там, скорее всего, тоже далеко не звёздные, но на хлеб с маслом наверняка хватало.

Давайте будем объективными. Никто и никогда не скажет: "Вау! Это же сам Смольянинов!" Или: "Фильм с самим Смольяниновым, обязательно надо пойти, насладиться его блестящей игрой". Никогда он не был и не будет народным любимцем уровня Смоктуновского, Вицина или Пуговкина. Да даже уровня Савелия Крамарова, который хоть и уехал в своё время жить в США, но в поливании грязью Родины замечен не был.

Или у нас бывает, что "Фильм, конечно, слабый, но Стоянов вытягивает". Это тоже не про Смольянинова или других из этого же пучка. Более того, не про него даже фразы уровня "Какой же плохой фильм обходится без Гоши Куценко или Александра Петрова?".

Если смотреть внимательнее, то и роли уголовников у него не то чтобы второстепенные — скорее мелкие. Сыграть авторитета, как Гафт или Шакуров, у таких форсу не хватит. А роль сильно пьющего русского злодея в Голливуде уже занята Серебряковым.

Артур Смольянинов (крайний справа) в телесериале "За час до рассвета", режиссёр — Игорь Зайцев, сценаристы — Александр Щербаков, Савва Минаев. Фото © AO "Телекомпания НТВ"

Дальнейшая биография у всех подобных русофобов примерно одинаковая: сидят в каких-то дырах типа Прибалтики, ролей нет, гонораров нет — пьют. Про Смольянинова, кстати, тоже это рассказывают, когда пытаются его оправдать: "Нет ролей, сильно пьёт, понять и простить, обнять и плакать". В лучшем случае — стирать ковры на автомойке или торговать туалетной бумагой: это сейчас актуальные кейсы в прибалтийской Европе. Горбунов, который когда-то играл Шико, теперь может сыграть только бомжа на мусорке. Причём без грима и перевоплощения.

Это не злорадство, а констатация факта. Все эти звездульки, актёрчики, певцы ртом, юмористы и прочий обслуживающий персонал развлекательного жанра востребованы и интересны только в российской культурной среде, которая их и породила. Как пел Градский, "будь ты рокер или инок, ты в советской луже вымок и пребудешь таковым, даже выйдя за порог". За границей они никому не нужны. Разве что разово, в качестве источника для очередного пропагандистского сюжета. После чего использованных выкидывают.

Историй "великолепного успеха", когда бы перебежчики и предатели делали бы блестящую карьеру или начинали сверхприбыльные стартапы в "свободных странах", как-то не наблюдается.

Авторы Александр Роджерс