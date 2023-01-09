Для чего Украина озвучивает сценарии перемирия Зачем секретарь СНБО Данилов заговорил о "корейском сценарии", что за этим стоит и что означает для России. 14405 14405 Обложка © ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "Единые новости", что Россия намерена предложить Киеву "корейский вариант" урегулирования конфликта. "Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, — это "38-я параллель", — цитирует СМИ Данилова.

Дело в том, что демилитаризованная зона, которая разделяет сейчас КНДР и Южную Корею, как раз проходит по 38-й параллели северной широты. Подписание в 1953 году Соглашения о перемирии остановило войну на Корейском полуострове, которая длилась три года. Однако замороженный конфликт до сих пор не позволил подписать мирный договор между двумя корейскими государствами, бывшими до этого японской колонией.

Несколькими днями ранее тот же Данилов анонсировал передачу Киеву западного "тайного оружия", которое, по его словам, позволит победить Россию. А глава ГУР Украины Кирилл Буданов обещал полномасштабное наступление Киева в марте 2023 года и поражение России. Аналитики обращают внимание, на каком фоне происходят эти заявления. Так, военный эксперт Михаил Онуфриенко пишет, что "армия США через Нидерланды перебрасывает бронетанковый кулак в Восточную Европу. В состав армейской бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет доставлена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP / Hanna Arhirova

Западные СМИ уже писали о предоставлении немецких танков Киеву. Если во время январских каникул появились заявления о "мардерах", то сегодня глава Минэкономики ФРГ не исключил возможности поставок в будущем Киеву танков Leopard, сообщает Reuters. В Прибалтике и Польше готовятся к мобилизации, и если Латвия и Литва собираются набрать несколько десятков тысяч солдат, то Польша заявила о цифре в 250 тысяч.

Ранее Лайф писал о подготовке к переброске на территорию третьих стран F-16, F-15, Bell AH-1Z Viper, AV-8B Harrier II, ударных беспилотников Reaper, Grey Eagle для участия в украинском конфликте, что автоматически означает вступление НАТО в военные действия с Россией на территории Незалежной. То есть воздушная компонента для помощи Киеву — это лишь элемент ведущейся масштабной подготовки, предполагают эксперты. Доктор военных наук Константин Сивков считает, что "переброска самолётов, учитывая, что там ещё имеются дополнительные силы, означает только одно: США и страны НАТО готовятся к войне против России — на территории Украины как минимум".

Боевой вертолёт Bell AH-1Z Viper. Фото © ТАСС / Zuma

Поэтому сценарии перемирия, которые озвучивает украинская сторона, скорее всего, призваны лишь дезавуировать различные варианты, которые, возможно, ведутся закулисно. И не просто обесценить, но и подставить подножку тем политикам, которые к ним причастны.

— Возможно, кто-то на Западе действительно предлагает "корейский сценарий" Украине. Но Киеву это нужно ещё меньше, чем России. Для него любая сделка между Россией и Западом смертельно опасна, поскольку будет проходить за счёт киевского режима и тех же самых Даниловых. Возможно, поэтому секретарь СНБО Украины и озвучивает это предложение, чтобы каким-то образом скомпрометировать тех, кто такие предложения делает. Естественные реакции Запада на это будут "не-не, мы суверенитетом Украины не торгуем" и снижение давления на Украину в этом вопросе. На самом деле достаточно широко применяемая практика. Если ты хочешь сорвать какие-то подковёрные игры, то озвучь их, — уверен Геворг Мирзаян.

Авторы Елена Стафеева