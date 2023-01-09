Гиперпереполох: Почему западные СМИ сменили риторику после запуска российского фрегата с "Цирконами" Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные СМИ отреагировали на поход российского фрегата "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" на борту. 8 января, 23:40 Церемония выхода на боевую службу фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащённого гиперзвуковыми ракетами морского базирования "Циркон". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Фрегат "Адмирал Горшков", упакованный "Калибрами", а также новейшими "Цирконами", вызвал на Западе переполох. Известно, что он посетит Средиземное море, Индийский океан, но самое важное — побывает и в Атлантике. Вероятно, недалеко от американского побережья. Всё это произошло после того, как Соединённые Штаты и Европа решили поднять ставки в своей украинской игре.

Во второй половине января эксперты ожидают решений о новых поставках вооружений киевскому режиму, причём речь идёт и о тех видах, которые ранее Запад не поставлял. Танках и даже самолётах. Адекватная часть западных экспертов и военных отставников предупреждает: подобные подачки Киеву могут быть рассмотрены Москвой как пересечение "красной линии" и повлечь за собой ответные действия России. Вплоть до нанесения ударов по складам с передаваемым Киеву вооружением, даже если эти склады находятся на территории стран – членов НАТО.

Казалось бы, западные СМИ должны в унисон написать о том, что Россия продолжает лишь показывать мультфильмы про новейшие ракеты, то есть примерно так, как написали бы российские иноагенты из числа псевдолиберальных СМИ. Но нет, западные издания теперь отнеслись к "Адмиралу Горшкову" и "Цирконам" очень серьёзно и с большой опаской.

"Демонстрация силы" — именно так поход российского корабля охарактеризовал "Голос Америки". Сам корабль, по мнению издания, "гордость российского флота", "принятый в состав ВМС в 2018 году первым из серии российских фрегатов, которые должны заменить советские эсминцы и стать ключевым ударным компонентом флота РФ". В 2019 году корабль уже совершил поход по Мировому океану протяжённостью 35 тысяч морских миль, так что его экипаж имеет достаточный опыт для нового вояжа.

Что же касается непосредственно "Цирконов", то, как напоминает "Голос Америки", до российской спецоперации Путин предупредил американцев и страны НАТО относительно того, что размещённые в нейтральных водах российские корабли с "Цирконами" на борту позволят России в течение нескольких минут нанести удары по "центрам принятия решений" противников. А британская Daily Mail приводит слова капитана корабля "Адмирал Горшков" Игоря Крохмаля, утверждающего, что Запад узнает об ударе только тогда, когда ракеты поразят цель. Проще говоря, как отмечают бывшие высокопоставленные чиновники Пентагона, оружие, подобное "Циркону", уже не позволяет американцам чувствовать себя неуязвимыми на своём "континенте".

Да и не только американцам, британцы тоже беспокоятся. "Путин поставил на боевое дежурство ужасающий военный корабль, вооружённый гиперзвуковыми ракетами", — беспокоится Daily Express. "Фрегат с ракетами, которые могут лететь со скоростью семь тысяч миль (более 11 тысяч километров. — Прим. Лайфа) в час, пройдёт возле британских берегов", — пишет британская Daily Mail. Причём отдельно отмечает, что, когда он пройдёт, неизвестно.

И всё это происходит на фоне новостей об усилении Российского ВМФ. "Информация о запланированном путешествии фрегата в Средиземное море появилась всего через день после того, как Путин ввёл в состав российского флота несколько новых боевых кораблей и атомную подводную лодку", — продолжает Daily Mail. И напоминает, что "за два десятилетия своего пребывания у власти Путин провёл технологическую модернизацию своих вооружённых сил, оснастив флот новыми боевыми кораблями и пополнив российский арсенал ракетами "Циркон".

И останавливаться на этом президент Путин, по мнению западных изданий, не собирается. Причём речь идёт не только о надводных кораблях с "Цирконами" — этими ракетами будут оснащать и подводный флот. "В конце 2024-го или в 2025 году начнутся испытания новой подлодки "Пермь" с ракетами "Циркон" на борту. Она войдёт в состав российского ВМФ в 2026 году, — указывает Washington Times. — В целом же сейчас на российских верфях строятся шесть таких подлодок".

Daily Express устами одного из западных аналитиков называет стратегию Путина "молчаливым ядерным шантажом, который мешает Западу слишком далеко зайти в деле поддержки Украины". Москва действительно демонстрирует, что готова идти до конца и отстоять своё право на защиту своих национальных интересов. На, в конце концов, освобождение той части российской территории, которая сейчас оккупирована киевским режимом (города Херсон, Запорожье, Славянск и т.п.). Вопрос в том, осознают ли это вслед за западными журналистами ещё и западные лидеры. И если осознают, то что предпримут.

Авторы Геворг Мирзаян