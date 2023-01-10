Как и зачем ВСУ могут форсировать Днепр Эксперты рассказали Лайфу, кто, как и почему может быть заинтересован в утечке информации о переброске десантников на правый берег Днепра и что за этим скрывается. 16025 16025 Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 120-я бригада територіальної оборони ЗСУ

Форсировать Днепр ВСУ намереваются не первый раз. Все предыдущие попытки оказывались тщетными: десант и подводники были уничтожены. Информация о том, что украинские войска готовятся к высадке в районе Каховского водохранилища, может оказаться специально запущенной дезой, операцией прикрытия. Об этом говорил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьёв Live".

По словам Рогова, одним из направлений для высадки десанта могут стать Энергодар и Запорожская АЭС. Напомним, газета The Washington Post уже сообщала, что ВСУ действительно хотели частично разрушить Каховскую плотину, а затем наступать на Херсон, но якобы их разубедил Вашингтон.

Разбитые окна 6-го блока Запорожской АЭС. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

— ВСУ реально рассматривали возможность частично разрушить Каховскую плотину и затопить нижнее течение Днепра: "так, чтобы не дать наводить переправы, но не затопить поселения", — пишет WP. Именно с целью проверки этого метода в конце сентября ракетами HIMARS был точечно повреждён один затвор Каховской ГЭС.

Зачем ВСУ сливают воду в Днепре

Резкое снижение уровня воды в Днепре при помощи регулировки гидротехнических сооружений на участке реки Днепр ниже Запорожья и до Херсона включительно создаёт условия для промерзания поверхности реки на толщину более десяти сантиметров в короткий срок. Что повлечёт за собой наступление ВСУ, предусматривающих форсирование Днепра без обустройства понтонных переправ, полагают некоторые эксперты.

— На Украине до сих пор не было замечено инженерной техники для преодоления реки в достаточном количестве. Потому что для полноценного форсирования необходимо передислоцировать группировку минимум в 1000 человек, иначе нет никакого смысла в наступательных действиях, — отмечает полковник запаса, экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / MinistryofDefence.UA

Учитывая погодные условия, когда лёд на Днепре на Херсонском участке обычно формируется в январе, а его максимальная толщина не превышает 30 сантиметров, выдержать он сможет лишь легковые автомобили весом до двух тонн, говорят эксперты. Даже для уазика такое покрытие неактуально. Скорее всего, эту дорогу используют диверсионно-разведывательные группы противника.

— ВСУ несколько раз пытались форсировать Днепр, захватить город Энергодар, Запорожскую АЭС. Это может быть очередной бесплодной попыткой ценою в сотни жизней. Это сообщение также может оказаться элементом дезинформации. Поскольку у противника стоит задача вытеснить нас, прорвать линию боевого соприкосновения. Нужно понимать, что на всём участке боевого соприкосновения, который составляет более тысячи километров, в любом месте могут произойти те или иные события, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Алексей Леонков объясняет, что подобная высадка украинских военных будет быстро ликвидирована, так как против такой операции действует несколько весьма проблематичных факторов.

— ВСУ потребуется собрать большое количество сил и средств, в том числе и средств для переправки. Артиллерийские комплексы должны присутствовать в разных местах: где-то выполнять роль огневого сдерживания, где-то обстреливать гражданские объекты. Такого рода перемещения, особенно в условиях зимы, когда важен фактор маскировки, который давала та же самая зелёнка, сейчас отсутствуют. Поэтому скрыть это от нашей военной разведки будет невозможно, — пояснил Леонков.

Никакие подарки Запада Украине вроде понтонных парков, что идут с осени, или водоплавающих БМП, каждая из которых вмещает максимум восемь человек, не спасут ситуацию, они не смогут захватить плацдарм.

— Скорость плавающей техники на воде 5–10 км/ч, что делает её в принципе удобными мишенями для различных средств поражения, в том числе и авиационной, — отмечает Леонков.

По словам экспертов, в классическом виде сначала поступает ложная информация, затем ещё ряд версий, потом — операция прикрытия с имитацией удара в противоположном направлении. "ВСУ могут готовить нанесение удара на другом участке, а сейчас провоцируются, например, действия, которые приведут к тому, что мы начнём маневрировать", — уверен Хатылев. Либо какой-то другой вариант.

Авторы Андрей Лапенков