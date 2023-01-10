Шойгу напомнил о планах России развивать ядерную триаду в 2023 году

В 2023 году Россия планирует развивать ядерную триаду, так как ядерный щит является гарантом суверенитета страны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.

"Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать её боеготовность, поскольку ядерный щит был и остаётся главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", — объяснил Шойгу.