Песков: Путин желает Михалкову выздоровления
Президент России Владимир Путин знает о госпитализации режиссёра Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления. Слова президента передал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 77-летний Никита Михалков был госпитализирован в Москве 5 января, у него был диагностирован грипп. Позже режиссёра перевели в реанимацию, 10 января стало известно, что его состояние ухудшилось: возросла площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем. С Михалковым работают врачи, спасшие от смерти певицу МакSим.
LIFE / Владимир Суворов