Песков: Путин желает Михалкову выздоровления

Президент России Владимир Путин знает о госпитализации режиссёра Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления. Слова президента передал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все", — отметил представитель Кремля.