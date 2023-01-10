Шойгу: Россия повысит боевые возможности Воздушно-космических сил в 2023 году

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах ведомства на 2023 год. По его словам, армия намерена совершенствовать беспилотники, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия систем ПВО для повышения боевых возможностей ВКС.

"Будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов", — заявил глава Минобороны в ходе селекторного совещания.