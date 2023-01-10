Шойгу: Россия повысит боевые возможности Воздушно-космических сил в 2023 году
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах ведомства на 2023 год. По его словам, армия намерена совершенствовать беспилотники, работу истребителей и бомбардировщиков в зоне действия систем ПВО для повышения боевых возможностей ВКС.
"Будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил — и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов", — заявил глава Минобороны в ходе селекторного совещания.
Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничений по финансированию Вооружённых сил РФ нет. По его словам, для Российской армии предоставляется всё необходимое. Глава государства подчеркнул, что на поле боя не может быть мелочей, поэтому российские бойцы должны быть обеспечены всем необходимым.