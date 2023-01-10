Кремль назвал косвенную сторону конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о явной вовлечённости НАТО и США в ситуацию на Украине. По его словам, они де-факто стали косвенной стороной конфликта.

"Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте. Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией. Поэтому здесь очевидна их вовлечённость в этот конфликт", — сказал представитель Кремля журналистам.