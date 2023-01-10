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10 января, 10:15

Кремль назвал косвенную сторону конфликта на Украине

Песков назвал НАТО и США де-факто косвенной стороной конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о явной вовлечённости НАТО и США в ситуацию на Украине. По его словам, они де-факто стали косвенной стороной конфликта.

"Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте. Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией. Поэтому здесь очевидна их вовлечённость в этот конфликт", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Кстати, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о первопричине конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, она кроется в действиях Соединённых Штатов и НАТО.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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