Кремль назвал косвенную сторону конфликта на Украине
Песков назвал НАТО и США де-факто косвенной стороной конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о явной вовлечённости НАТО и США в ситуацию на Украине. По его словам, они де-факто стали косвенной стороной конфликта.
"Опосредованно, косвенно, НАТО и США, безусловно, принимают участие в этом конфликте. Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией. Поэтому здесь очевидна их вовлечённость в этот конфликт", — сказал представитель Кремля журналистам.
Кстати, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о первопричине конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, она кроется в действиях Соединённых Штатов и НАТО.
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